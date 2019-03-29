玖壹壹春風是常客！斷腿父「牽4兒賣蔥油餅」生意差　妻忍淚：怕孩子沒飯吃

記者林姸君／台中報導

台中柯爸爸因為工安意外差點雙腳全斷，好不容易撿回一命，如今為了家中妻子以及4個小孩重新振作，在路口擺起蔥油餅攤，全年無休不喊累；由於用料實在，連本土天團玖壹壹團長春風都是常客。只不過最近一家人又面臨新的瓶頸，蔥油餅店生意不好，讓全家人生計再度陷入困境。

▲柯爸爸為了撐起家計，累也不喊苦。（圖／光線粉絲團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



柯爸爸9年前原本在工地上班，但在一次意外下造成骨盆破碎、內臟破裂、雙腳全斷，所幸在醫生的搶救下保住差點就要被截肢的雙腿，只是後遺症就是不能久站、走路一跛一跛的，但為了一家6口的溫飽，還是咬牙在路口賣起現煎蔥油餅，累也不喊苦。

由於4個孩子年紀都還小，最大的才8歲，最小的則是兩個2歲多的雙胞胎女兒，可以常常見到柯太太前後揹一個，只不過因為她小時候曾被家暴，導致腦部受傷，有了癲癇的後遺症，儘管如此仍忍住不適，和丈夫努力擺攤。

▲玖壹壹春風當時發現有媒體拍攝，還把臉擋住、低調助人。（圖／東森新聞）



更令人感動的是，因為受到各界援助，攤位前還貼了張「愛心待用」貼紙，雖然一家人生活也清苦，但為了回饋社會，有時候也會做一些加蛋的蔥油餅，送給更需要的人吃。另外，住在附近的春風也時常獨自一人低調捧場，常常一次就買20份蔥油餅。

父牽4幼兒賣蔥油餅 玖壹壹春風「爆汗排隊」豪買20份



一家六口的故事於2018年曾被報導出來，當時受到不少關注，無奈風潮過後，生意逐漸變得不好。柯太太日前帶著焦急急口吻向媒體表示，身上已經沒有多少現金，且生意一直很差，不知道夠不夠孩子吃飯，但希望大家不要帶著同情來光臨，只盼有空可以來捧場，夫妻倆也會為了孩子繼續撐下去。

【店家資訊】四寶媽蔥油餅

販賣地點：台中太平市建興路成功路口

營業時間：全年無休，下午3點會出來擺攤

販賣口味：蔥油餅25元、蔥油餅加蛋30元、九層塔蛋35元、起司加蛋40元

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