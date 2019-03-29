　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

玖壹壹春風是常客！斷腿父「牽4兒賣蔥油餅」生意差　妻忍淚：怕孩子沒飯吃

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者林姸君／台中報導

台中柯爸爸因為工安意外差點雙腳全斷，好不容易撿回一命，如今為了家中妻子以及4個小孩重新振作，在路口擺起蔥油餅攤，全年無休不喊累；由於用料實在，連本土天團玖壹壹團長春風都是常客。只不過最近一家人又面臨新的瓶頸，蔥油餅店生意不好，讓全家人生計再度陷入困境。

▲▼雙腳全斷擺攤！父牽4幼兒賣蔥油餅　玖壹壹春風「爆汗排隊」豪買20份。（圖／光線粉絲團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼雙腳全斷擺攤！父牽4幼兒賣蔥油餅　玖壹壹春風「爆汗排隊」豪買20份。（圖／光線粉絲團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲柯爸爸為了撐起家計，累也不喊苦。（圖／光線粉絲團提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

柯爸爸9年前原本在工地上班，但在一次意外下造成骨盆破碎、內臟破裂、雙腳全斷，所幸在醫生的搶救下保住差點就要被截肢的雙腿，只是後遺症就是不能久站、走路一跛一跛的，但為了一家6口的溫飽，還是咬牙在路口賣起現煎蔥油餅，累也不喊苦。

由於4個孩子年紀都還小，最大的才8歲，最小的則是兩個2歲多的雙胞胎女兒，可以常常見到柯太太前後揹一個，只不過因為她小時候曾被家暴，導致腦部受傷，有了癲癇的後遺症，儘管如此仍忍住不適，和丈夫努力擺攤。

▲▼▲▼雙腳全斷擺攤！父牽4幼兒賣蔥油餅　玖壹壹春風「爆汗排隊」豪買20份。（圖／東森新聞）

▲▼▲▼雙腳全斷擺攤！父牽4幼兒賣蔥油餅　玖壹壹春風「爆汗排隊」豪買20份。（圖／東森新聞）

▲玖壹壹春風當時發現有媒體拍攝，還把臉擋住、低調助人。（圖／東森新聞）

更令人感動的是，因為受到各界援助，攤位前還貼了張「愛心待用」貼紙，雖然一家人生活也清苦，但為了回饋社會，有時候也會做一些加蛋的蔥油餅，送給更需要的人吃。另外，住在附近的春風也時常獨自一人低調捧場，常常一次就買20份蔥油餅。

父牽4幼兒賣蔥油餅　玖壹壹春風「爆汗排隊」豪買20份

一家六口的故事於2018年曾被報導出來，當時受到不少關注，無奈風潮過後，生意逐漸變得不好。柯太太日前帶著焦急急口吻向媒體表示，身上已經沒有多少現金，且生意一直很差，不知道夠不夠孩子吃飯，但希望大家不要帶著同情來光臨，只盼有空可以來捧場，夫妻倆也會為了孩子繼續撐下去。

【店家資訊】四寶媽蔥油餅

販賣地點：台中太平市建興路成功路口

營業時間：全年無休，下午3點會出來擺攤

販賣口味：蔥油餅25元、蔥油餅加蛋30元、九層塔蛋35元、起司加蛋40元

【更多新聞】

路上看到熱褲妹！工人衝女廁「玩弟弟」...噴射瞬間門開了糗斃

硬超右轉貨車！騎士噴飛「頭撞變電箱」反彈重傷身亡...奪命2視角曝光

媽祖入夢守護10年！鐵齒韓國籍女「車禍重傷」生還...淚跪發願建廟

ET快訊
失眠男長出噁爛「壁癌舌」！每天狂飲6罐紅牛　接吻嚇壞女友
《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣　小鐘驚喊：都看到了
嫩妻嘿咻一半突暴斃！夫遭告藏「巨雕凶器」活升天　警驗身案情曝

關鍵字：四寶媽蔥油餅,蔥油餅,玖壹壹,本土天團,春風,暖新聞,愛心雲

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疑妻有小王　病夫嗆「X的很爽吼」按摩棒塞下體

「整個腹部都是液體」脫光嘿咻人妻19次！　小王：我來滿足妳

持牙刷性侵弱女子！渣男辯「只是挑逗」...揭童年被強暴陰影：我要報復

女大生趴桌休息遭襲胸！　男同學竟回訊：摸起來很舒服

小三否認婚外情！人夫說溜嘴「她奶有痣、屁股有疤」...正宮聽完氣暈

BMW追撞貨車「爆炸起火」　駕駛活活燒死…生還妻崩潰：怎麼辦

恐怖！變態資收男瘋狂求愛不成　竟拿鐵片貫穿她男友的胸口

狂戀應召一枝花每次都要來一發　阿伯：阿貓阿狗都可以我也要

玖壹壹春風是常客！斷腿父「牽4兒賣蔥油餅」生意差　妻忍淚：怕孩子沒飯吃

西門紅樓簽唱會3歹徒開車衝撞　麥緊張！警察反恐演練

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」

排得來速秒被白車「無恥插入」 15秒喇叭聲逼退！網嗨：超療癒

鄧紫棋放棄「10億人YouTube帳號」　11年心血全沒了！　

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

丟丟妹「消失FB」凌晨突報喜　掀衣曬裸肚照：懷孕了！

小孩可以認始源當乾爹～　陳意涵笑：我就不用工作惹

BMW追撞貨車「爆炸起火」　駕駛活活燒死…生還妻崩潰：怎麼辦

恐怖！變態資收男瘋狂求愛不成　竟拿鐵片貫穿她男友的胸口

狂戀應召一枝花每次都要來一發　阿伯：阿貓阿狗都可以我也要

玖壹壹春風是常客！斷腿父「牽4兒賣蔥油餅」生意差　妻忍淚：怕孩子沒飯吃

西門紅樓簽唱會3歹徒開車衝撞　麥緊張！警察反恐演練

整形界名醫遭控「麻醉害死人」　家屬淚訴：同意書筆跡不同3大疑點

男到三山國王廟借錢遭拒　偷300元香油錢3小時落網

台北、桃園2地跑不停　大安警8小時追回120萬逮4車手

辦婚宴被要求改期！原因竟是「小姑要段考」　網憂心：以後日子不好過了

路上看到熱褲妹！工人衝女廁「玩弟弟」...噴射瞬間門開了糗斃

beard papa推出抹茶泡芙　4/1～5/31限定販售

台積電、大立光領軍帶頭衝　台股多頭大漲104點站上10641點

喬治生涯首度單季達2000分　帶傷打出最強表現

醫師跨科開刀「免打對折」　健保手術支付標準3月放寬

新福特級航母動力故障　返廠大修「至少延遲3個月交付」

政治人物財產申報　王金平存款縮水近四百萬、姚文智欠民進黨五百萬

BMW追撞貨車「爆炸起火」　駕駛活活燒死…生還妻崩潰：怎麼辦

大陸「單身女」買房量暴增！29%完全靠自己　選屋最重生活品質

想生下一胎！她床中間「避孕神器」效用長達2年　三寶媽看哭：我的都沒擋到

范瑋琪突提「何時能根治憂鬱？」　PO飛翔照吐產後4年心聲

三寶妹逆向超車轉角「臉撞臉」　1秒擊落重機哥！網笑：戀愛了

社會熱門新聞

電視報導司機性侵！女兒秒淚崩：..

表哥奶茶下藥性侵表妹　判刑8年

妻門外聽床板撞牆聲　小三表妹也..

運將接送到滾上床　女歌手告性侵

藥師情侶留學懷孕　竟吞32顆胃..

BMW撞貨車爆炸　駕駛燒死

知名整型醫被控「留患者在診間等..

水泥封屍凶宅開價698萬　不到..

放火燒雜草　雲林男被濃煙嗆暈活..

狠心女只要錢...得知丈夫跳樓..

BMW爆炸影片曝光　妻目睹崩潰

大貨車國道被削平！男噴飛爆頭慘..

妻拒行房　夫看監視器她1周帶小..

竹科男掏4000元吃人妻！丈夫..

更多熱門

相關新聞

玉米歉收…台中單親爸改賣襪子扛家計

台中一名李姓單親爸爸在工地摔傷腿後，為了養活身體狀況不佳的年邁雙親和就讀小學的兒女，改打零工和擺攤賣玉米為生。雖然李爸爸在2018年得到網友們的幫助，日子好轉一些，卻又因為近日玉米缺貨而頓失收入，只好改賣襪子，等到玉米收成、價格穩定後，再擺出2樣商品一起賣。

玖壹壹師弟闖宿舍追殺：好緊張

來自圍牆內的美味麵包送育幼院童

他閉眼全身抽搐　暖警一把抱起陪等救護車

臺中市主委盃暨臺日少棒賽開打！

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

電視報導司機性侵！女兒秒淚崩：我也碰過

LINE新貼圖看不懂！8年級生崩潰：真的老了

她獨自吃海底撈　店員提供「飯友陪吃」

嫩妻做愛後暴斃　夫遭告身藏巨雕

夫妻新婚2月　他發現老婆是表妹

50歲辣媽縫超緊！20歲男友走到哪愛到哪　她夢醒了

即／忠明高中爆群聚感染！112學生請假

表哥奶茶下藥性侵表妹　判刑8年

睽違12年！台北直飛塞班島6月開航

洗衣機吃襪子是真的！她驚見襪子山傻眼

妻門外聽床板撞牆聲　小三表妹也在場

運將接送到滾上床　女歌手告性侵

飛機降錯目的地！　妹子竟爽到臉紅ㄎㄧㄤ掉

《玩很大》驚見18禁畫面！

免裝備爽玩！宜蘭豪華露營地那一村

更多

最夯影音

更多

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面