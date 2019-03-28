「要做領航台灣的新政大」　郭明政：校長是我最後的職務

▲政治大學校長郭明政 。（圖／記者許展溢攝）

記者崔至雲／台北報導

政治大學校長郭明政在去年上任，政大今（28日）舉辦媒體餐敘，同時也是郭明政任上以來第一次與媒體談話，餐敘中郭明政提到他的治校理念，並開玩笑指出，自己曾是改革家、革命家，雖然現在已變溫馴，但一樣會秉持的革命的精神治校，「校長是我人生最後的一個職務，一定會把他做到最好」。

政大在去年7月22日遴選出新任校長，由法律學系教授郭明政當選。郭明政今天把當初選校長的證件資料「讓我們一起打造另航台灣的新政大」給媒體看，他特別提到，優質的學習與工作環境是基本要求，從3月起，政大引進台積電模式，只要教職員年資滿一年，就連同勞基法7天特休，約用人員一年滿，也有14天起跳的休假。

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▲郭明政表示，未來將打造領航台灣的新政大。（圖／記者季相儒攝）

郭明政也提到，這學期開始，校門的校友服務中心也設有每天免費咖啡給教職員，「歡迎12萬名校友也回母校喝一杯咖啡」，同時校方也針對40歲以上員工發布健檢通知，以利追蹤教職員健康狀況。

另外，郭明政也說，目前政大有12萬名校友，希望未來能強化校友連繫，積極推動「鮭魚返鄉」計畫，讓海內外的「政二代」、「政三代」有機會回到他們父母親的學校，不管是參與夏令營、夏日學院或是到政大就讀。

最後，郭明政表示，政大將更積極推動國際化，發揮政大多元精神，並與各國夥伴大學開辦華語與華人文化教室學程，不僅接軌國際，也兼顧本土扎根，培育閩南語、客語、華語、原住民語等師資，發會本土語言特色與優勢。