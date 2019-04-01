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「中緬經濟走廊」項目之一　中企承建仰光外海引航站竣工

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▲中國外交部長王毅與緬甸總統會面。（圖／達志影像／美聯社）

▲中緬關係。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

中國港灣工程有限公司（CHEC）承建的緬甸仰光外海引航站專案竣工和交接典禮3月30日在仰光舉行，包括緬甸交通與通訊部長吳丹欣貌、中國駐緬甸大使洪亮、中國港灣副總經理潘慶江等人均出席活動。洪亮在典禮上表示，緬甸成為擁有外海引航站的國家，這在緬甸航運史上具有重要意義，這座引航站也是中緬友好合作的又一成功典範。

仰光外海引航站位於仰光河入海口西南外海大約20海里，其中設有引航船泊位、水上平台結構、設備間、辦公住宿樓、信號塔、人行通道等設施，主要為外國船舶經仰光河入港提供引航服務，並被視為「一帶一路」和「中緬經濟走廊」建設的重要經貿合作項目。該引航站24小時運作，有助提升海上運輸效率、改善引航員的工作環境以及外海作業的安全。

根據潘慶江介紹，仰光外海引航站的技術標準較高、施工難度極大，因此工程團隊引入建築資訊模型技術，提前規劃、重點模擬、減少返工，努力克服軟弱海床地質以及惡劣海象等不利因素，最終在2019年2月順利完工。

▼緬甸。（圖／CFP）

▲緬甸（圖／視覺中國CFP）

洪亮透露，中緬正在共建一帶一路和中緬經濟走廊，加快緬甸基礎設施建設「是雙方合作的重要內容」，這座引航站「既是緬甸和緬甸人民的驕傲」，同時「也是中緬友好合作的又一成功典範」。他還提到，中國願意根據緬甸的發展規劃和需要，繼續發揮在資金、技術、人才、管理方面的優勢，支援緬甸推進鐵路、公路、機場、港口、電力、通訊等基礎設施建設，為緬甸經濟「提供強勁動力」。

吳丹欣貌則說，仰光外海引航站「凝結了中緬兩國人民的智慧與勤勞」，並為緬甸引航員提供安全和舒適的工作環境，將為緬甸的經濟建設做出積極貢獻。他還強調，每個國家都需要為經濟改革和發展建設基礎設施，必須開發道路、橋梁和其他運輸相關的硬體基礎設施，這座引航站將對緬甸的經濟發揮支撐作用。

ET快訊
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關鍵字：仰光外海引航站,中國港灣工程有限公司,一帶一路,中緬經濟走廊,東南亞要聞

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