汶萊酷刑「亂石砸死同性戀」　喬治克隆尼霸氣喊：這9間飯店不准住

東南亞的小國汶萊下月將頒布新法,同性戀者將處以「石刑」(即以亂石打死)。好萊塢影星喬治克隆尼因此呼籲,抵制由9間由汶萊投資的連鎖飯店,他表示,「我過去也曾住過這幾間飯店,那是因為我沒有好好做功課,不曉得擁有它的人是誰。」後續也有許多名人表態抵制,包含知名編劇達斯汀與BBC資深編輯辛普森(John Simpson)。

喬治克隆尼(George Clooney)在娛樂網站《Deadline》發表文章指出,這部新法形同侵犯人權,不過汶萊是君主制,任何抵制都不會對改變這些法律產生影響,「但我們真的要付錢給這些侵犯人權的行為嗎?」喬治克隆尼也提到,他曾經住過由汶萊投資局(Brunei Investment Agency)成立的飯店,但那都是因為他沒做好功課,「我們只要入住,就等於把錢放入那些用亂石砸死、鞭打公民的人的口袋。」

被喬治克隆尼點名的多切斯特精選酒店集團(Dorchester Collection)在世界各國都有據點,包含英國、洛杉磯、巴黎、羅馬與米蘭。編劇達斯汀(Dustin Lance Black)也在推特上表示,「如果你繼續入住這些飯店,表示你正在替這些殺人犯提供經濟收入。」

汶萊2014年成為第一個嚴格執行伊斯蘭律法的國家,不過所有刑責也只適用於穆斯林,觸犯通姦罪以及同性戀的人以「石刑」,竊盜罪則是會被罰斷手斷腳。儘管飽受各界砲轟,汶萊蘇丹兼總理包奇亞(Hassanal Bolkiah)也不為所動。

