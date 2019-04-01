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腿痛找泰式按摩...她按1hr痛到大哭！慘被「踩斷腿骨」終身殘疾

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▲▼女子接受泰式按摩之後，終身殘疾。（圖／翻攝自YouTube）

▲女子接受泰式按摩之後，終身殘疾。（圖／翻攝自YouTube）

記者錢玉紘／綜合報導

能讓筋骨大幅舒展的泰式按摩受到許多人喜愛，但泰國女子蒂特蘿（Pranom Tiengtrong）日前因為腿部疼痛，找了當地的知名的按摩師，希望能幫助改善，沒想到這名按摩師直接把她踩到大腿骨折，左腿踝關節脫臼，最後導致她終身殘疾。

英國《每日郵報》報導，蒂特蘿的腿已經痛了好幾個月，影響到工作，無法賺錢，甚至因為這樣讓老公拋棄她離開。於是在去年12月找了當地很有名的按摩師「快樂醫生」（Dr Happy），希望能舒緩症狀。 「快樂醫生」本名查溫蒙（Kiattisak Chaiwimon），在影片中可以看到，他直接把腳放在蒂特蘿的腿部和臀部，接著再用力踩下去，躺在地上的似乎感到很痛苦，大聲叫了出來，要求按摩師停止。

蒂特蘿表示，原本以為只是普通的按摩，想試放鬆肌肉等等，沒想到卻要躺在地上被狂踩，就這樣被大力按摩了一個小時。事實上，這樣的動作看起來的確在泰式按摩中很常見，但是力道和按摩點如何控制就要看按摩師功力。

她事後她去了醫院照X光，才發現她的大腿骨骨折，左腳腳踝脫臼，並與關節分離，導致終身殘疾，鄰居嘗試要打電話找 「快樂醫生」理論，沒想到對方電話一直不通，找不到人，因此才協助報警。蒂特蘿提到，她的醫療費用高達13萬泰銖，完全無力負擔。

羅勇省衛生單位官員終於在上周找到了查溫蒙，這位按摩師辯稱，他向一個有名的大師學習「行走按摩」技術，而且在當地名氣很大，已經治療過上千名顧客。他提到，當時他發現蒂特蘿臀部附近的關節脫離，才用踩的希望條回正確位置，可能是真的踩得太大力了。

查溫蒙表示，當時蒂特蘿的確大哭了好幾次，但他感覺到骨頭已經快要和關節接在一起了，「我不知道她是因為骨折所以才痛苦大哭的」。查溫蒙事後被當局開罰，因為他沒有治療師的證照就私自開設醫療機構，他的家裡也沒有註冊為有合格執照的按摩店。

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關鍵字：泰式按摩,殘疾,東南亞要聞

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