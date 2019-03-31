中國續暫停加徵「美汽車、零件關稅」　盼朝終止貿易摩擦努力

▲2018長春國際汽車博覽會開幕。（圖／翻攝自新華網）

大陸中心／綜合報導

大陸國務院今天表示，4月1日起，將繼續停徵原產於美國的汽車及零部件關稅，至於暫停加徵關稅措施的截止時間則會另行通知。路透社報導提到，中方此舉是對美國決定延後調高中國大陸商品關稅後的善意回應。

中美貿易經貿談判第九輪即將在華府召開，雙方的戰火從貿易戰開打後漸緩，談判結果讓各界相當關注。北京當局去年12月14日宣布暫停對美製汽車及零件的進口關稅，從現行的15%增加25%，也就是調高至40%的行動，暫停期間為3個月，共涉及211個稅目，時間到4月1日為止。

▲中美貿易戰談判下一步如何發展，各界相當關注。（圖／路透社）

大陸財政部今天表示，「為落實中美兩國元首阿根廷會晤共識，繼續為中美經貿磋商創造良好氛圍，對原產於美國的汽車及零部件繼續暫停加徵關稅。繼續停徵關稅的措施，是根據《中華人民共和國對外貿易法》、《中華人民共和國進出口關稅條例》等法律法規，經中共黨中央、國務院批准，國務院關稅稅則委員會所決定。

國務院關稅稅則委員會發布公告，從2019年1月1日起，對原產於美國的汽車及零部件暫停加徵關稅3個月。今年3月美方宣布對2018年9月起加徵關稅的自華進口商品，再次推遲提高加徵關稅稅率，在另行通知之前加徵關稅稅率維持10%。

公告中表示，「對原產於美國的汽車及零部件繼續暫停加徵關稅，是中方對美方推遲提高稅率措施的積極回應，是為促進雙方經貿磋商採取的實際舉動，我們希望，美方與中方一道共同努力，加緊磋商，朝著終止貿易摩擦的目標作出切實努力。」