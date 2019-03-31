　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

中國續暫停加徵「美汽車、零件關稅」　盼朝終止貿易摩擦努力

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼2018長春國際汽車博覽會開幕。（圖／翻攝自新華網）

▲2018長春國際汽車博覽會開幕。（圖／翻攝自新華網）

大陸中心／綜合報導

大陸國務院今天表示，4月1日起，將繼續停徵原產於美國的汽車及零部件關稅，至於暫停加徵關稅措施的截止時間則會另行通知。路透社報導提到，中方此舉是對美國決定延後調高中國大陸商品關稅後的善意回應。

中美貿易經貿談判第九輪即將在華府召開，雙方的戰火從貿易戰開打後漸緩，談判結果讓各界相當關注。北京當局去年12月14日宣布暫停對美製汽車及零件的進口關稅，從現行的15%增加25%，也就是調高至40%的行動，暫停期間為3個月，共涉及211個稅目，時間到4月1日為止。

▲中美貿易戰談判下一步如何發展，各界相當關注。（圖／路透社）

▲中美貿易戰談判下一步如何發展，各界相當關注。（圖／路透社）

大陸財政部今天表示，「為落實中美兩國元首阿根廷會晤共識，繼續為中美經貿磋商創造良好氛圍，對原產於美國的汽車及零部件繼續暫停加徵關稅。繼續停徵關稅的措施，是根據《中華人民共和國對外貿易法》、《中華人民共和國進出口關稅條例》等法律法規，經中共黨中央、國務院批准，國務院關稅稅則委員會所決定。

國務院關稅稅則委員會發布公告，從2019年1月1日起，對原產於美國的汽車及零部件暫停加徵關稅3個月。今年3月美方宣布對2018年9月起加徵關稅的自華進口商品，再次推遲提高加徵關稅稅率，在另行通知之前加徵關稅稅率維持10%。

公告中表示，「對原產於美國的汽車及零部件繼續暫停加徵關稅，是中方對美方推遲提高稅率措施的積極回應，是為促進雙方經貿磋商採取的實際舉動，我們希望，美方與中方一道共同努力，加緊磋商，朝著終止貿易摩擦的目標作出切實努力。」

ET快訊
14℃冬天回馬槍！「最冷一夜」狂吹10級強風　第2波降雨襲北
狂起雞母皮！嘉義驚見「黑色蟲龍」爬樹幹　網頭皮超麻：這什麼前
驚悚畫面曝光！粗心媽搭電扶梯手滑…「3月大男嬰」三樓直墜慘死

關鍵字：美國,汽車,關稅,暫停,大陸國務院,零件

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

殲11跨越台海中線　陸委會：「習五條」後威逼統一力道加強

中國續暫停加徵「美汽車、零件關稅」　盼朝終止貿易摩擦努力

影／四川女子綜合格鬥第一人！ 正妹秒摔85公斤男：不打老公

影／龍捲風突襲「充氣彈床捲上10樓高」 目擊者嚇：有小孩掉下來到處是哭聲

湖北2養殖場再爆非洲豬瘟　「91頭生豬發病78死」當局全撲殺

華聞快遞／河北2019年計劃關閉28處煤礦　退出產能1003萬噸

全身脫光逛商場！他「遛鳥」偷走少女內衣　最後還揮拳毆員警

唱國歌、學習傳統文化　大陸足協「歸化球員」新規出爐

國台辦旗下《中國台灣網》：「韓流」是蔡英文的寒流

首座城市啟動5G試用　上海2019年建上萬基地台

韓國舞團神編舞！網讚夭壽強　精準重現名偵探柯南經典曲目

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

男自撞摔邊坡「救我後座女友！」　警消找半天驚：全程只有他一個人

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

金世正深情飆唱《有一種悲傷》　超標準中文咬字網驚嘆：神仙唱歌

3分鐘vs1小時...拖半天才要出門 男女習慣大不同你是哪一種？

睽違12年！台北→塞班島6月開航　不到4小時就到美國還免簽證

雪納瑞下巴不見努力伸舌吃不到　徐文良心痛：無辜生命被人糟蹋

嘉義台式漢堡完勝麥當勞30年　豪邁洋蔥煎肉排在地人激推！

酒駕累犯！工資幾乎都花在買酒　17年被抓8次...警直呼「太誇張」

殲11跨越台海中線　陸委會：「習五條」後威逼統一力道加強

中國續暫停加徵「美汽車、零件關稅」　盼朝終止貿易摩擦努力

影／四川女子綜合格鬥第一人！ 正妹秒摔85公斤男：不打老公

影／龍捲風突襲「充氣彈床捲上10樓高」 目擊者嚇：有小孩掉下來到處是哭聲

湖北2養殖場再爆非洲豬瘟　「91頭生豬發病78死」當局全撲殺

華聞快遞／河北2019年計劃關閉28處煤礦　退出產能1003萬噸

全身脫光逛商場！他「遛鳥」偷走少女內衣　最後還揮拳毆員警

唱國歌、學習傳統文化　大陸足協「歸化球員」新規出爐

國台辦旗下《中國台灣網》：「韓流」是蔡英文的寒流

首座城市啟動5G試用　上海2019年建上萬基地台

《楓之谷M》新職業精靈遊俠來了　官方預告清明節活動內容

川青藏2000公里拍攝！《阿拉姜色》導演松太加：神明有保佑

CBA／林志傑告別將至球迷高呼MVP　高舉看板「謝謝隊長」

《黑色沙漠M》新職業決鬥家正式登場　台灣專屬音樂曝光

UVL／清新隊長黃筑筠帶台北商大奪季軍　賽前握手激勵甜笑開心

風田飆罵完閃人！　女團嚇哭站原地⋯看到「5個字」超錯愕

公雞職災摔斷腿...動物擬人繪本幫孩子理解障礙者需求

雷／賈靜雯《與惡》淚崩飆演技！「夫妻破冰」PTT推爆必看

王金平上台高歌　賀大專校友聯合會理監事授證

很可憐…他含淚上吊死在桐花公園樹頭　警方鼻酸道出背後原因

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

大陸熱門新聞

正妹老師「拒拍片」遭男友割喉慘..

男童零食吃太多便祕脫肛

3屁孩為吃13元炸薯條殺死老闆

搭電扶梯！媽手滑…「男嬰」3F..

逛街肚痛！他路邊解放「原地慘摔..

台企漢鼎精密爆炸釀7死　慘況照..

床的世界、和成研發長照產品登陸

大叔爬樹「狂搖」自製櫻花雨　園..

龍捲風吹翻彈床　2童捲上天重摔

OL賞花雙眼突紅腫噴淚　視力秒..

女網友哭：買13元可樂被嫌不會..

台商「江蘇昆山工廠」爆炸　釀7..

便秘猛出力！12歲弟左眼「視力..

他加入群組被騙30萬才知其他人..

更多熱門

相關新聞

《哈利波特》愛情魔藥手環招桃花

《哈利波特》系列電影圈粉無數，即使早在幾年前就完結卻依舊不退流行。時常與《哈利波特》合作推出聯名的美國純手工飾品品牌AlEX AND ANI，最近又帶來2款令粉絲們瘋狂的手鍊與項鍊，絕對也會讓你感受到滿滿的魔力。

臨停收暖心便利貼　網封美好互動

寶貝女兒要拔牙　超狂老爸出動特斯拉

賓士「SLC敞篷小跑車」即將停產

川普抨擊聯準會「升息是錯誤決策」

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

她私處流水8個月！醫傻眼：來不及了

KTV合唱完最後一首歌...3男女旅館內輕生

正妹老師「拒拍片」遭男友割喉慘死

連黃鐙輝都不知道！萁媽真實身分曝光

哲哲秘戀2年突宣布結婚！球球：是真的

爆血掛急診！綠島醫生：等我吃飯1hr

北一女手工全彩筆記！學霸賣40萬

阿里山小火車翻覆16年　醫最難忘這一幕

出500萬也約不到　她錯失億級抖內

17年前憲憲家族伸援手！懷秋619字謝恩

日4/1公布新天皇元號通知195國「沒有台灣」

男童零食吃太多便祕脫肛

《小飛象》原型超悲傷！　死後肚內全硬幣

小玉、笑笑接吻了！　曝交往關鍵

手提紙袋穿+拉　2步驟就能鎖住

更多

最夯影音

更多

韓國舞團神編舞！網讚夭壽強　精準重現名偵探柯南經典曲目

老父扮亡者躺棺材演練告別式　挽救葬儀事業背後真相超淚崩

男自撞摔邊坡「救我後座女友！」　警消找半天驚：全程只有他一個人

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

金世正深情飆唱《有一種悲傷》　超標準中文咬字網驚嘆：神仙唱歌

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面