長腿正妹女主播被求婚…秒當2個孩子的媽！「小三變後母」吸毒GG了

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大陸中心／綜合報導

浙江省杭州市一名「人生勝利組」26歲網路正妹女主播，不僅家境優渥，而且外貌也相當性感窈窕，從小含著金湯匙出生，豈料，她與男友交往6年後，才發現男方早已有家庭而且還有2個孩子，她越想越不對，於是靠著吸食大麻解悶，於是就被警方逮捕。

綜合陸媒報導，這名身高170公分的正妹女主播叫作雅琪，她在網路界上小有名氣，不僅家境相當優渥，也因長相出眾、身材姣好，五官精緻還擁有高挑長腿，受到許多網友喜愛，甚至是不少宅男心目中的女神。不過她常上夜店，也常常買名牌包，花錢一點也不手軟，就是要犒賞自己。

▲長腿正妹女主播吸食大麻被逮捕。（圖／翻攝自梨視頻）

雅琪除了是網路直播主之外，也從事平面模特。她與男友李明交往6年，兩人的事業成功可謂「人生勝利組」，豈料，2018年底，李明與正宮攤牌要離婚，準備要娶她進門，她才在這時發現男方早已有家庭，還有一對兒女，她根本是破壞人家家庭的第三者。

事件曝光，想到自己年紀輕輕就要當上2個孩子的後母，加上自己還被網友貼上「小三」的標籤，雅琪心情鬱鬱寡歡，她沒有答應求婚，只是找一群國外留學歸國的年輕朋友狂歡，染上大麻排解情緒，男友得知後還沒有加以阻止她，更鼓勵她一起放鬆，最後成癮淪為毒蟲。

雅琪被警方逮捕到案。她向警方表示，因為被男友逼婚，又不想這麼早就當媽，因此吸食大麻藉此放鬆心情。不過，她也發現，自從染上毒癮之後，自己的記憶也越來越衰退，甚至時不時對著別人發脾氣。雅琪因吸毒依法被行政拘留15天，男友則被拘10天。