　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

長腿正妹女主播被求婚…秒當2個孩子的媽！「小三變後母」吸毒GG了

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

大陸中心／綜合報導

浙江省杭州市一名「人生勝利組」26歲網路正妹女主播，不僅家境優渥，而且外貌也相當性感窈窕，從小含著金湯匙出生，豈料，她與男友交往6年後，才發現男方早已有家庭而且還有2個孩子，她越想越不對，於是靠著吸食大麻解悶，於是就被警方逮捕。

綜合陸媒報導，這名身高170公分的正妹女主播叫作雅琪，她在網路界上小有名氣，不僅家境相當優渥，也因長相出眾、身材姣好，五官精緻還擁有高挑長腿，受到許多網友喜愛，甚至是不少宅男心目中的女神。不過她常上夜店，也常常買名牌包，花錢一點也不手軟，就是要犒賞自己。

▲長腿正妹女主播吸食大麻被逮捕。（圖／翻攝自梨視頻）

▲長腿正妹女主播吸食大麻被逮捕。（圖／翻攝自梨視頻）

雅琪除了是網路直播主之外，也從事平面模特。她與男友李明交往6年，兩人的事業成功可謂「人生勝利組」，豈料，2018年底，李明與正宮攤牌要離婚，準備要娶她進門，她才在這時發現男方早已有家庭，還有一對兒女，她根本是破壞人家家庭的第三者。

事件曝光，想到自己年紀輕輕就要當上2個孩子的後母，加上自己還被網友貼上「小三」的標籤，雅琪心情鬱鬱寡歡，她沒有答應求婚，只是找一群國外留學歸國的年輕朋友狂歡，染上大麻排解情緒，男友得知後還沒有加以阻止她，更鼓勵她一起放鬆，最後成癮淪為毒蟲。

雅琪被警方逮捕到案。她向警方表示，因為被男友逼婚，又不想這麼早就當媽，因此吸食大麻藉此放鬆心情。不過，她也發現，自從染上毒癮之後，自己的記憶也越來越衰退，甚至時不時對著別人發脾氣。雅琪因吸毒依法被行政拘留15天，男友則被拘10天。

ET快訊
小玉抱緊笑笑：我們在一起了！曬對戒宣布今起「從家人變情人」
影／奧迪正妹見酒測棒…下秒伸舌整根含住　友急喊：叫妳吹啦
生意變差vs.當中國人　旗山冰店2選1嗆韓國瑜：正常人都知道

關鍵字：吸毒,女主播,正妹,小三

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

台藉社區助理「會繼續留任」　村民「發動捐錢」要代繳罰鍰

長腿正妹女主播被求婚…秒當2個孩子的媽！「小三變後母」吸毒GG了

「把人救出來很帥」　消防打火「全身黑」拿鋼絲絨刷三天

超市標「台灣鳳梨是不可分割的一部份」　陸網瘋傳「屏東來的」

中美第八輪貿易談判落幕　陶然筆記曝：雙方簡化形式「直奔主題」

故宮、凱旋門全塞進「華西村」　土豪式「天下第一村」實景曝光網全看傻

深圳將有「13條對外鐵路」　實現1hr玩轉珠三角

第八輪經貿談判「取得新進展」　劉鶴下周赴美繼續拚

解放軍頭殻壞去　微博文章引用漢奸汪精衛詩句挨轟

日本5G網路頻譜可能排除華為　陸外交部盼「信守自由貿易承諾」

漫威「爆雷王」被測謊！　　馬克魯法洛崩潰：太扯了

BMW追撞起火駕駛活活燒死 妻目睹崩潰哭喊：救我老公

法國媽遊101！稱臺北優點超多　定居台灣要等等..想先學好中文

余文樂最愛「華嫂冰室」插旗台北　招牌菠蘿包有蛋+番茄清爽不油膩

便便拉不出！暖妹門口幫哥加油 　成功後還上前關心：讓偶看看

王力宏酒吧中突被Cue上台！　一開口震驚全場：天使般的嗓音

讓世界看見！高中生撲夏威夷參賽　小英霸氣承諾：得獎總統府等你們

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

台藉社區助理「會繼續留任」　村民「發動捐錢」要代繳罰鍰

長腿正妹女主播被求婚…秒當2個孩子的媽！「小三變後母」吸毒GG了

「把人救出來很帥」　消防打火「全身黑」拿鋼絲絨刷三天

超市標「台灣鳳梨是不可分割的一部份」　陸網瘋傳「屏東來的」

中美第八輪貿易談判落幕　陶然筆記曝：雙方簡化形式「直奔主題」

故宮、凱旋門全塞進「華西村」　土豪式「天下第一村」實景曝光網全看傻

深圳將有「13條對外鐵路」　實現1hr玩轉珠三角

第八輪經貿談判「取得新進展」　劉鶴下周赴美繼續拚

解放軍頭殻壞去　微博文章引用漢奸汪精衛詩句挨轟

日本5G網路頻譜可能排除華為　陸外交部盼「信守自由貿易承諾」

幫鋼鐵人QQ！　小辣椒變心愛上「最有錢」漫威英雄

台藉社區助理「會繼續留任」　村民「發動捐錢」要代繳罰鍰

台南小學生拍微電影「抱回金銀獎」　老師大讚：超齡表現

「未來人」測謊全過！宣稱來自2045年大爆料　美國最末任總統竟是她

刷好機票飛出去！女人30歲必去的6景點　越南峴港、絕美愛妮島

長腿正妹女主播被求婚…秒當2個孩子的媽！「小三變後母」吸毒GG了

土城桐花公園驚見男樹林上吊　肢體末梢顯屍斑

拍師生禁戀性愛戲　導演嫌男星「太大了」女主難駕馭

9歲女童洗澡觸電　繼父破門搶救一碰倒地雙亡

人妻報復偷吃夫！愛的掌聲後一陣熱「卡死拔不出」　劇痛交疊送醫

女積滿25年「指甲大耳屎」　醫生挖出2大塊瞬間舒暢XD

大陸熱門新聞

床的世界、和成研發長照產品登陸

3歲童墜海！3大人忙搶救…結果..

消防員一身煤灰　只能用鋼絲絨刷

台灣鳳梨也不可分割　陸網瘋傳

39歲暖男11年養400孩子　..

出身豪門淪小三！26歲正妹女主..

棄救早產兒！爸說完這句出現奇蹟

他加入群組被騙30萬才知其他人..

夫妻新婚2月　他發現老婆是表妹

土豪式天下第一村　內部實景曝光

口水驗天賦　一次要價33萬

母雞產下2層殼「花生蛋」！

限古令再起　專訪如懿傳製片人

17歲少女　身高64公分重5...

更多熱門

相關新聞

奧迪正妹見酒測棒…下秒整根含住

中國大陸社群最近流傳一則影片，一名開著奧迪（Audi）轎車的正妹被警方臨檢酒測時，豈料她看到酒測棒，先是眼前發愣，接著上前伸出舌頭舔吮，警方都看傻眼，連坐在副駕駛的友人都笑到不行，對她大喊：「叫妳吹！不是舔！」

這！就是美女／愛麗絲完美腹肌真D胸

網球界妙麗！14歲少女美炸　表特板0負評

出身豪門淪小三！26歲正妹女主播狂吸毒解悶

劈腿回不去了！這「3個年齡層」愛招惹小三

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

小玉抱緊笑笑：從家人變情人！　曬出對戒超閃

深夜性侵學姐次！他隔天裝沒事向女友求婚

以為兒子要找工作了...啃老男哄父母開心後上吊慘死

國道4項「隱藏版違規」1次噴3千

他活活燒死在嫁妝車上　妻子目睹淒厲哭喊

快訊／中壢娃娃車連環車禍1死1傷

柯有倫好人緣！婚宴大咖賓客坐地上

圍觀車禍　卡車撞人群18死

即／大片雨帶夜襲！北台防瞬間炸雨

冰店2選1嗆韓　正常人都知道怎選

用路人注意！7交通新制4/1上路

奧迪正妹見酒測棒…下秒整根含住

南韓又爆醜聞！「5人夯團成員」性侵一女

感情發展太快好嗎？

惡魔父子殘忍射殺3黑熊母子影片曝光

更多

最夯影音

更多

漫威「爆雷王」被測謊！　　馬克魯法洛崩潰：太扯了

BMW追撞起火駕駛活活燒死 妻目睹崩潰哭喊：救我老公

法國媽遊101！稱臺北優點超多　定居台灣要等等..想先學好中文

余文樂最愛「華嫂冰室」插旗台北　招牌菠蘿包有蛋+番茄清爽不油膩

便便拉不出！暖妹門口幫哥加油 　成功後還上前關心：讓偶看看

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面