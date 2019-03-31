布袋國中開心農場　自種天然有機蔬菜種

▲布袋國中開闢農場，蔬菜自重天然有機。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

為推動食農教育，布袋國中在校園開闢農場，種植季節蔬菜水果，校長吳敏男、主任莊銘凱、班導師以及7位國一學生30日帶著自己種的空心菜到蒜頭糖廠的嘉減碳田園市集擺攤販售，天然無毒的40包空心菜不到2小時，全部販售一空，學生辛苦栽種的成果，獲得現場鄉親的熱烈迴嚮與支持，現場學生都雀躍不已。

布袋國中校地達5.7公頃，屬於是嘉義縣校地最大的國中，閒置的荒地時常雜草叢生，常形成髒亂的校園死角，於是，學校請崇美農場主人邱崇展和林美珠夫婦協助開闢農場，但是校地建在鹽灘地，四週都是養殖漁塭，土地鹽化嚴重，難以耕種，改成離地耕種方式，以錏管搭建骨架、抑草蓆舖設在內，倒入校園打掃的落葉當堆肥，再混以台糖的蔗渣當有機肥料，完成了12塊天然有機的校園農地，每個班級的農地，會有各班負責的學生澆水、拔草、抓蟲，收割後的蔬菜在拿到烹飪教室料理，或是帶回家給家人加菜。

學務主任莊銘凱表示，嘉義縣為農業大縣，布袋鎮除了漁業相關產業之外，靠近內陸的地區也是農業為主，尤其蘿蔔較適合貧脊鹽份重的土地耕種，再加上以前布袋是生產鹽的，菜脯產量更佔全國九成以上。學校推動食農教育已經邁入第三年，崇美農場夫婦每週都到校半天教授國一學生食農教育課程，不僅在教室內講解各農作物的耕種及病蟲害天然防治的常識，也教學生如何育苗技能、室外農場實際耕作。

吳敏男校長感謝嘉義縣環保局規劃田園市集，讓學生在學習耕種和料理之外，還學到了採收、清洗、分裝及行銷等經驗。未來，布袋國中農場的蔬菜將前進在地的傳統市場和超商，鼓勵減少碳足跡的在地食材；而學校的食農特色課程也將不限於食農，會更深化於農業的行銷，產銷履歷和新興科技為農業帶來的契機與變革，期望未來布袋的孩子都能找到農業的前景，留在故鄉打拼，翻轉農業新風貌。