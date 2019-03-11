暗批對岸　蘇嘉全：壓迫宗教不會使國家更有力量

▲蔡英文、蘇嘉全出席印太區域保衛宗教自由公民社會對話開幕 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院長蘇嘉全11日以台灣民主基金會董事長身分，參加美台共同舉辦之「印太地區保衛宗教自由公民社會對話」，現場與會貴賓有總統蔡英文、國安會秘書長李大維、外交部徐斯儉政務次長、廖福特執行長，以及美國國際宗教自由無任所布朗貝克大使、美國在台協會酈英傑處長皆共同出席。

蘇嘉全致詞時表示，今天「印太地區保衛宗教自由公民社會對話」的開幕典禮。這場論壇是史上第一次，由亞洲國家與美國共同合辦的區域性宗教自由對話，我們非常榮幸有這個機會，讓台灣成為印太地區宗教自由的交流平台，也非常感謝國際對台灣保障宗教自由的肯定，歡迎來自世界各地的專家、學者，以及政府代表來到台灣。

蘇嘉全指出，宗教信仰對於許多人而言，是心靈的寄託、道德的指引，更是一生的信念與價值。而「宗教自由」是一個國家對人權重視，最具代表性的指標之一。馬克吐溫曾說過：「真正的大不敬，是不尊重別人的神。」以人權的角度來看，人民應該要有選擇宗教信仰的自由，也包括不信仰的自由，無論有信仰、或是沒有信仰的人，所有的選擇都應該受到尊重。

蘇嘉全表示，台灣的宗教相當多元，根據2014年美國皮尤中心的研究，台灣的宗教多樣性指數，排名全球第二。漫步在台北街頭，一條馬路上（新生南路），可以看到觀音禪院、天主教聖家堂、清真寺、轉一個彎還有基督教長老教會。不同信仰之間，相互友好尊重，這樣的景象不僅非常珍貴，同時也成為台灣人權觀念進步的象徵。

蘇嘉全強調，印太地區的族群眾多，發展出許多不同的宗教信仰，而這些不同的信仰，彰顯出具有各自特色的文化價值，是人類文明的寶貴資產。但是有一些國家，為了控制人民的思想，壓制宗教的發展、拆除具有信仰意義的古蹟建築，甚至動用軍隊威脅、傷害信徒，企圖對他們進行思想改造，嚴重侵害人民的權利和自由。

蘇嘉全也提到，今年是西藏抗暴60 週年，達賴喇嘛曾經說過：「和平只有在人權得到尊重、人民得到溫飽、個人並國家得到自由的地方，才能持續。」台灣作為一個宗教自由度極高、重視民主人權、並積極捍衛區域和平穩定的國家，我們樂於為世界貢獻更多經驗與力量，今天這場宗教自由對話，就是為了喚起國際社會，對於宗教自由的重視。

蘇嘉全也向正在壓迫宗教發展，為此甚至不惜傷害人民生命財產的威權國家發出呼籲，應該立即停止這樣的行為；他認為，人類社會已經有太多的利益爭奪，與無意義的仇恨。而箝制人民的思想，壓迫引導人類向善的善良宗教，並不會使國家更有力量。

蘇嘉全期盼，與會的所有來賓都能在今天這一場對話中充分交流、結交不同信仰的朋友，也認識台灣豐富的多元宗教與文化。