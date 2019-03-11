　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

暗批對岸　蘇嘉全：壓迫宗教不會使國家更有力量

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼蔡英文出席印太區域保衛宗教自由公民社會對話開幕 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲蔡英文、蘇嘉全出席印太區域保衛宗教自由公民社會對話開幕 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院長蘇嘉全11日以台灣民主基金會董事長身分，參加美台共同舉辦之「印太地區保衛宗教自由公民社會對話」，現場與會貴賓有總統蔡英文、國安會秘書長李大維、外交部徐斯儉政務次長、廖福特執行長，以及美國國際宗教自由無任所布朗貝克大使、美國在台協會酈英傑處長皆共同出席。

蘇嘉全致詞時表示，今天「印太地區保衛宗教自由公民社會對話」的開幕典禮。這場論壇是史上第一次，由亞洲國家與美國共同合辦的區域性宗教自由對話，我們非常榮幸有這個機會，讓台灣成為印太地區宗教自由的交流平台，也非常感謝國際對台灣保障宗教自由的肯定，歡迎來自世界各地的專家、學者，以及政府代表來到台灣。

蘇嘉全指出，宗教信仰對於許多人而言，是心靈的寄託、道德的指引，更是一生的信念與價值。而「宗教自由」是一個國家對人權重視，最具代表性的指標之一。馬克吐溫曾說過：「真正的大不敬，是不尊重別人的神。」以人權的角度來看，人民應該要有選擇宗教信仰的自由，也包括不信仰的自由，無論有信仰、或是沒有信仰的人，所有的選擇都應該受到尊重。

蘇嘉全表示，台灣的宗教相當多元，根據2014年美國皮尤中心的研究，台灣的宗教多樣性指數，排名全球第二。漫步在台北街頭，一條馬路上（新生南路），可以看到觀音禪院、天主教聖家堂、清真寺、轉一個彎還有基督教長老教會。不同信仰之間，相互友好尊重，這樣的景象不僅非常珍貴，同時也成為台灣人權觀念進步的象徵。

蘇嘉全強調，印太地區的族群眾多，發展出許多不同的宗教信仰，而這些不同的信仰，彰顯出具有各自特色的文化價值，是人類文明的寶貴資產。但是有一些國家，為了控制人民的思想，壓制宗教的發展、拆除具有信仰意義的古蹟建築，甚至動用軍隊威脅、傷害信徒，企圖對他們進行思想改造，嚴重侵害人民的權利和自由。

蘇嘉全也提到，今年是西藏抗暴60 週年，達賴喇嘛曾經說過：「和平只有在人權得到尊重、人民得到溫飽、個人並國家得到自由的地方，才能持續。」台灣作為一個宗教自由度極高、重視民主人權、並積極捍衛區域和平穩定的國家，我們樂於為世界貢獻更多經驗與力量，今天這場宗教自由對話，就是為了喚起國際社會，對於宗教自由的重視。

蘇嘉全也向正在壓迫宗教發展，為此甚至不惜傷害人民生命財產的威權國家發出呼籲，應該立即停止這樣的行為；他認為，人類社會已經有太多的利益爭奪，與無意義的仇恨。而箝制人民的思想，壓迫引導人類向善的善良宗教，並不會使國家更有力量。

蘇嘉全期盼，與會的所有來賓都能在今天這一場對話中充分交流、結交不同信仰的朋友，也認識台灣豐富的多元宗教與文化。

ET快訊
追思會公開婚訊「她把我藏3年...」　江倩齡老公淚崩：心很痛
吃不胖神話GG！45kg大胃王正妹「臉腫成肉餅」　網笑：老天
劃休止符！陳珮騏消失八點檔　曝背後原因：我無能為力

關鍵字：立法院,蘇嘉全,宗教

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

余天暗諷鄭世維「曾離婚」　國民黨譴責：歧視！

高雄重大建設等中央點頭　陳其邁：歡迎韓國瑜多多北上交流

重慶貓熊送韓國瑜！高雄市府「年賺50億」發大財　他提3點打腫臉…網讚爆

尷尬！民進黨立委談「酒駕零容忍」　來賓當面吐槽：Kolas有前科

花錢幫忙淡北道路爭取新北支持？　柯文哲：想太多

暗批對岸　蘇嘉全：壓迫宗教不會使國家更有力量

治安污染源沒管理　侯友宜酸蘇貞昌：警察做死也沒用

養貓熊多少錢？徐巧芯求證木柵動物園：一年不會超過500萬

余天暗諷鄭世維「曾離婚」　國民黨譴責：歧視！

公開打臉喜樂島　AIT：反對台獨公投是美國長期政策

不滿被叭！機車騎士拿磚塊砸車　泰版蹦蹦哥囂張1分鐘反被打趴

大鬍子變性爸竟意外懷孕生子！　不畏別人眼光親子互動超有愛

網紅打造巨大「斷軌」迴轉壽司 繞一圈等超久他崩潰：快上菜啦

鄧紫棋《安靜》唱到一半　王嘉爾現身「摟肩、牽手」暖炸！

街頭暴力！高雄警凌晨獲緊急報案 快打部隊3分鐘抵達愣原地...是局長

嫌開贓車拒捕！美警狂開15槍　近距離擊斃網怒：根本謀殺

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

《原創》女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我的歌嗎」她答不出

潘瑋柏「找謝金燕」全場笑翻　一秒回神怒喊：我要提告！

接捧花有詛咒！半年不婚「單身3年」　只包白包...韓國與台10種婚禮差異

高雄重大建設等中央點頭　陳其邁：歡迎韓國瑜多多北上交流

重慶貓熊送韓國瑜！高雄市府「年賺50億」發大財　他提3點打腫臉…網讚爆

尷尬！民進黨立委談「酒駕零容忍」　來賓當面吐槽：Kolas有前科

花錢幫忙淡北道路爭取新北支持？　柯文哲：想太多

暗批對岸　蘇嘉全：壓迫宗教不會使國家更有力量

治安污染源沒管理　侯友宜酸蘇貞昌：警察做死也沒用

養貓熊多少錢？徐巧芯求證木柵動物園：一年不會超過500萬

余天暗諷鄭世維「曾離婚」　國民黨譴責：歧視！

公開打臉喜樂島　AIT：反對台獨公投是美國長期政策

柯侯會／雙北專用垃圾袋互用、價格統一　5月上路

高雄重大建設等中央點頭　陳其邁：歡迎韓國瑜多多北上交流

新店安和觀光夜市人氣攤販　整顆飽滿肥嫩的章魚燒

他剔牙睡著「牙籤漂流體內9公尺」　發燒4天腹腔膿瘍！

電玩主機被沒收不爽！美國11歲兒子槍擊州警老爸

中正大學校長連任表決剩7天！　高教工會曝「6成教師」都反對

影／紅燈1分鐘！騎士下車「健身壓馬路」　功夫式劈腿收操…千人笑瘋：去看病

正妹甜曬連身泳衣！高衩藏「駝肉」誘惑曝光…網盯亮點暴動：錯亂了啦

PChome Thai跨境電商下一步　把泰國特色商品賣到台灣

重慶貓熊送韓國瑜！高雄市府「年賺50億」發大財　他提3點打腫臉…網讚爆

尷尬！民進黨立委談「酒駕零容忍」　來賓當面吐槽：Kolas有前科

政治熱門新聞

統促黨找館長　放三字經還嗆聲

陳筱諭：民進黨擔心特赦，阿扁會..

力挺郭國文　陳水扁：大家願意看..

海軍司令檢討軍艦失火　指揮官被..

批韓國瑜騙人　苦苓：何時肯說老..

獨／代言高雄破局　鄧紫棋天后價..

時力提異國同婚　蔡正元：搞死台..

韓國瑜謝龍介人潮爆棚　粉絲12..

好久不見好朋友！邁瑜合體互動多

柯文哲見侯友宜　請佩琪找西裝

柯侯會　雙北專用垃圾袋互用

買F16V戰機要裁撤幻象聯隊？..

詹江村控王浩宇當年選舉奧步拉黑..

王鴻薇批立委初選黑箱　辭黨發言..

更多熱門

相關新聞

韓市長議題多　引發藍綠互嗆

立法院財政委員會今(11)日請財政部、國發會、農委會、陸委會來立法院來針對高雄市長韓國瑜所提的「重啟設置自由經濟示範區」進行專案報告，但財政部、國發區都表達反對的意見，且民進黨立委也大多是反對高雄市另外成為自由經濟示範區。

蘇貞昌：夜店老闆看不起警察！

民進黨像當初快倒的藍？　蘇貞昌回擊

賴清德稱「民進黨剩一口氣」　蘇貞昌回應

讀者迴響

發燒話題

王金平 衣索比亞空難 鄧紫棋 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 王令麟 勝利染毒 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 王令麟 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜

熱門新聞

29歲醫商場跳樓亡　警找到原因了

叮嚀臨終喵「當小孩」　二寶剃頭藏洋蔥

高雄飯店玻璃超乾！遠視妹拍9秒影片笑壞網

撿到手榴彈炫耀　下秒直播慘死畫面

買過4台TOYOTA的鐵粉試駕新RAV4

飯裡常有蟑螂…夫崩潰求離噁妻！

麻醉醫甩妻女衝醫院救人！車竟被拍：PO網公審

女店員問一句　他小鹿亂撞下秒超糗衝出門外

吃不胖神話GG！45kg大胃王正妹「臉腫成肉餅」

元元撞臉《玩很大》女神！相似度99%

法航客機引擎熄火　500乘客狂祈禱

4歲兒上學遭罰天天哭　父看影帶：心都碎了

前女友「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！婆婆霸氣開戰

24歲女到澳洲打工旅遊！遭人販農主豬棚性侵

陳珮騏消失八點檔　認了劃休止符

更多

最夯影音

更多

不滿被叭！機車騎士拿磚塊砸車　泰版蹦蹦哥囂張1分鐘反被打趴

大鬍子變性爸竟意外懷孕生子！　不畏別人眼光親子互動超有愛

網紅打造巨大「斷軌」迴轉壽司 繞一圈等超久他崩潰：快上菜啦

鄧紫棋《安靜》唱到一半　王嘉爾現身「摟肩、牽手」暖炸！

街頭暴力！高雄警凌晨獲緊急報案 快打部隊3分鐘抵達愣原地...是局長

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面