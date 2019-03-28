吳、王餐會同框敬酒　馬英九巧妙「錯開」提早離場

▲吳敦義、王金平出席台灣僑商聯合會2019春酒晚宴。（圖／記者李毓康攝）

記者羅婉庭／台北報導

前總統馬英九、國民黨主席吳敦義、前立法院長王金平、前台北縣長周錫瑋晚間同場餐會，吳王意外同一時間到場，馬英九則是致詞完就迅速離場，巧妙錯開。

晚間的「台灣僑商聯合會2019春酒晚宴」，王金平因遲到，與吳敦義同時間到場，兩人還同框台上敬酒，但王金平在座位上時表情略臉尷尬，吳辦對此表示不知道其他來賓會來，馬英九早早離場巧妙錯開，周錫瑋則是在馬英九離場隨後就到。

針對吳敦義表示會去與高雄市長韓國瑜溝通特邀初選一事，韓國瑜下午返台受訪時說「若主席來必定熱情款待」。對此，吳敦義表示，「我是老高雄了」。

對於哪一天會南下高雄，吳敦義表示，他會約時間，韓國瑜是好朋友，「溝通內容」他也會再思考一下，因為韓國瑜也是剛回國。

下午王金平會面前黨主席洪秀柱，對於黨中央拋出「特邀」這招，洪秀柱嘆了口氣說，這要問吳主席，不能一日三變，愛韓國瑜就不要害他，也不要用各種方式讓別人誤會韓，就是愛護、栽培人才，才必須照正常程序。對此，吳敦義只表示，我沒有聽說這些話。





▲馬英九出席台灣僑商聯合會2019春酒晚宴。（圖／記者李毓康攝）