嚴懲酒駕刻不容緩！　蘇嘉全：今天將完成三讀

記者林銘翰／台北報導

立法院25日審查「道路交通管理處罰條例」修正草案，攸關汽機車酒駕、累犯、拒測等加重罰鍰等條文，列入26日朝野黨團協商併案審查。立法院長蘇嘉全26日受訪時表示，今日上午將進行各版本政黨協商，有共識的會再協商作定案，沒有共識的請各黨團提出版本，各黨團必須為自己提出的版本負責，最快今天將完成三讀，將酒駕處理完畢。

蘇嘉全表示，經昨日審議委員會的審議結論送到院會，今天早上將進行各版本政黨協商，媒體問及立法院是否一定會回應民意期待？蘇嘉全說，能不能符合民眾期待不曉得，不過民眾都是希望以後不要再有酒駕發生，因此請各黨團提出版本讓民眾未來不要再酒駕肇事。至於協商討論方面，蘇嘉全說，希望大家有共識，如果不得已要進行表決，那該表決的還是要表決，最快今天會完成三讀。

▲交通部長林佳龍。（圖／記者屠惠剛攝）



交通部長林佳龍受訪時表示，經過昨日協商，大部分的條文已經有共識了，不過在提高裁罰或是配套措施等，則需要再做討論。林佳龍說，在酒精鎖、連坐等方向，交通部希望是具體可行，立法技術上還要會同《刑法》來進行修改。

在同車人連坐方面，林佳龍說明，共識是希望以《刑法》規定，檢測0.25毫克的標準作為裁罰依據，不是採用當事人舉證。林佳龍也說，交通部支持加裝酒精鎖，目前朝當事人付費為主，不過有關酒駕累犯、拒絕酒測、致人於重傷或死亡者，立法上會給交通部一些時間做好配套，參酌各國經驗，會有一個日出條款。

國民黨立院黨團總召江啟臣則表示，目前針對嚴懲酒駕的方向上都有共識，但細節上沒有共識。江啟臣說，這類全民關注的法案，能不要表決就不要表決，不過若有委員提案非過不可，那麼仍難免要進行表決。

▼國民黨團總召江啟臣。（圖／記者屠惠剛攝）



▲立法院長蘇嘉全。（圖／記者屠惠剛攝）

