酒駕修法達成共識　汽機車處罰分流嚴懲

▲立法院長蘇嘉全。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院長蘇嘉全26日主持道交條「道路交通管理處罰條例」修法黨團協商，會中朝野達成共識，汽機車酒駕處罰分流，機車初次累犯可罰新台幣9萬、汽車則罰12萬元，同車連坐方面，酒駕同車乘客最高可處3000元罰鍰。

蘇嘉全上午受訪時表示，今日上午將進行各版本政黨協商，有共識的會再協商作定案，沒有共識的請各黨團提出版本，各黨團必須為自己提出的版本負責，今日會將酒駕處理完畢。

依據現行道路交通管理處罰條例35條第1項規定，汽車駕駛酒精濃度超標可處新台幣1.5萬元至9萬元罰鍰，機車駕駛酒駕初犯處1.5萬元至9萬元罰鍰；經朝野立委討論後，汽車酒駕初犯處3萬元至12萬元罰鍰；第二次酒駕處12萬元罰鍰，機車駕駛酒駕初犯處1.5萬元至9萬元罰鍰，第二次酒駕處9萬元罰鍰。汽、機車第3次酒精濃度超標起，按第2次裁罰基準再加9萬元，之後依此類推，汽機車酒駕處罰分流。

同車連坐方面也於會中達成共識，駕駛經檢測酒精濃度達每公升0.25毫克標準，或血液中酒精濃度達0.05%以上，年滿18歲之同車乘客處600元以上3000元以下罰鍰，但年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業之乘客則不在此限。