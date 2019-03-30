船員滿州外海作業不慎落海　海巡急騁救援送醫不治　

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣滿州鄉陳姓船員昨29日下午出港在滿州外海作業時，不慎落海，經其他船員發現搶救上船，緊急進行ＣＰＲ，並向海巡署第八巡區指揮部求救，海巡人員趕往救援送醫搶救，仍宣告不治，已報請檢檢察官驗屍處理。

▲滿州外海29日晚有一艘船員落海，海巡署第八巡防區派員搶救，惜送醫不治。 （圖／記者陳崑福翻攝）

南部分署第八巡防區指揮部於29日晚上20時接獲民眾118報案，有一名船員在屏東滿州外海作業時不慎落海請求協助。

第八巡防區調查，有3名船員於29日下午17時許，搭乘一艘膠筏出港，在滿州外海作業時，其他船員發現陳姓男船員(65歲)不慎落海，立即將陳員救起並實施CPR急救，同時撥打118及119請求救援。

第八巡防區指揮部接獲報案後，隨即通報第十四海巡隊海上勤務艇、第六岸巡隊旭海安檢所及第六三中隊第一機動巡邏站執勤人員前往協處。

晚上20時17分，該艘膠筏返回滿州鄉中山漁港後，由第六岸巡隊旭海安檢所及第六三中隊第一機動巡邏站同仁協助將落海船員送上救護車，載往恆春南門醫院急救，經搶救仍宣告不治。

南部分署第八巡防區呼籲：「急難救助、爲民服務」為海巡署重要工作，並呼籲民眾在海上作業倘遇突發狀況或不慎發生危安情事，可立即撥打「118海巡服務電話」，海巡署將立即提供各項協助，第一時間投入能量執行救援。