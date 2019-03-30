超市標「台灣鳳梨是不可分割的一部份」　陸網瘋傳「屏東來的」

▲大陸超市鳳梨廣告圖在網路瘋傳。（合成圖／翻攝自微博、達志／示意圖）

大陸中心／綜合報導

台灣鳳梨和芒果等當季水果香甜，深受陸客喜愛。不過近日網路卻瘋傳一張大陸超市的鳳梨展銷圖，大大的標語寫著「台灣鳳梨也是我國不可分割的一部份」、「中華人民共和國台灣省屏東縣政府優薦產品」。圖片曝光後在網路引起熱議，有網友認為「屏東縣長賣台」，不過也有人認為「應該要宣誓一下主權吧」。

一名網友在Dcard上貼出一篇題為「民進黨有可能像韓總那麼會拼經濟嗎？」的文章表示，「民進黨整天罵韓，我想問民進黨你有可能簽到50億的中國訂單嗎？當然不可能，因為民進黨絕對辦不到承認92統一共識這種出賣台灣人的事。」

文章一出，引起不少討論，有網友在底下貼出一張大陸賣場的宣傳圖，當中可見鳳梨展銷區前放著一塊DM立牌，上面大大的標語寫道「好鳳梨撕著吃」。不過仔細一看，可發現上面還有一個小標寫著「台灣鳳梨也是我國不可分割的一部份」，廣告下方甚至還稱「中華人民共和國台灣省屏東縣政府優薦產品」。

圖片曝光後，輿論在網路發酵。有大陸網友在微博發言稱「人民幣是台灣不能割捨的一部分」、「屏東來的鳳梨，難道潘孟安認同92共識了？」、「這價位，不打情懷還真不好賣」；不過也有台灣網友認為「憑一個立牌說屏東變成中國的一部分？」