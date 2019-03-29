屏東地區65歲高齡交通肇事率近七成　3個月發生6件7人死亡

▲高齡者過馬路，要走斑馬線，確保行的安全。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

近來高齡駕駛人交通事故遂步攀升，屏東警分局統計轄內2019年1至3月迄今，發生的交通事故有9件，造成10人傷亡，其中高齡者(65歲)交通事佔6件、7人死亡，肇事率近7成，警方持續呼籲長者行駛道路，務必遵守交通規則，降低交通事故肇事率。

▲高齡者外出，記得穿亮色衣服，走斑馬線。

屏東警分局人員表示，屏東已邁入高齡化社會，高齡者隨著視力與骨骼的退化及反應慢，成為道路上弱勢族群，再者加上對交通規則及號誌認知不足，常有違規駕駛行為。

分析高齡者交通事故肇因，以未能遵守交通號誌(標誌)及未注意車前狀況為多，該警分局交通組長廖舜惠籲請家庭成員多加關心長者行車狀態，落實「轉彎車讓直行車」、「支線車讓幹道車」路權觀念，騎乘機車戴妥安全帽、不闖紅燈，隨時注意來車，遵守交通規則，以有效降低長者交通事故發生率。

該警分局通組暨各所，將持續深入各社區關懷據點、老人會等聚會場所，加強交通安全教育宣導，並呼籲駕駛人多加禮讓長者及行人，共同守護長者行車安全。

分局長郭子弘提醒長者，於清晨、天色昏暗視線不佳外出時，宜穿著顏色鮮明衣服或配戴反光飾物，騎乘自行車亦應加裝LED閃光燈或反光標誌，加強警示效果，減少交通意外的發生。