光華高工拚評鑑　「薪水含假日上班費」拗教職員假日加班

▲光華高工為拚教育部評鑑，凹教職員假日加班。（圖／翻攝光華高工官網）

地方中心／台中報導

光華高工老師投訴媒體，校方為拚教育部校務教學評鑑，從2月至6月被要求特定假日到校整理資料。沒加班費、補修就算了，不到的人還得請事假，校方還說「薪水已含假日費用！」93名教職員權益受損，令人無法接受。台中市政府表示，校方恐違反勞基法及私校《教師請假規定》，將調查了解，若有違法違規將究辦。

光華高工為拚教育部國教署校務評鑑、教學評鑑，2019年2月開始至6月為止，要求相關教職員在特定假日到校處理資料，遭部分老師爆料稱損害權益，約有93人因此受損。而校方對於老師抗議，竟回說「學校給你們薪水，本來就含假日費用！」，令人為之氣結。

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據了解，該校人事室公告3月30日、4月20日、5月18日、6月15日等4天星期六，以「重修班第3次上課」等名目，要求專任老師、兼任老師以及行政人員都必須到學校整理評鑑文書，共有93人。每天都從早上7點40分到下午5點40分，中午提供便當。明明是加班，卻說薪水已包含假日上班的錢，不另給加班費或補休。

老師們在3月9日已被迫自願加班一天，人事室一早就點名，老師若遲到或沒到就會記錄劣績，事後沒有加班費，也不能補休假。人事室還表明老師是責任制，有義務一起分擔校務。

台中市政府表示，若未讓適用《勞基法》的行政人員假日休息又不給加班費或補休，最高可開罰100萬元。至於私校老師部分，若調查屬實，將扣給校方補助款。

校方表示是誤會，事後會安排老師在明年寒假過年前補休，若離職者也會補發工作費用。

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