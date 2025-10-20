　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

兒少教育發展帳戶開戶率履創新高　花蓮吉安鄉獲全國評鑑第一

▲吉安鄉長游淑貞（左）開心秀出榮獲第一名獎牌。(圖／吉安鄉公所提供)

▲吉安鄉長游淑貞（左）開心秀出榮獲第一名獎牌。(圖／吉安鄉公所提供)

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉公所再創全國佳績！在全國社會福利執行評鑑中勇奪開戶第一組第一名殊榮！不僅展現鄉公所鋼鐵團隊的執行力與凝聚力，更為弱勢家庭的「小小孩」築起未來成就人生事業的基本儲蓄能量。

吉安鄉公所在辦理低收入戶、中低收入戶及長者福利等社福工作期間，同步積極推動兒少未來教育與發展帳戶開立，連續多年皆獲中央衛生福利部公開肯定。111年榮獲全國第二組第一名，開戶率高達96.9%；112年榮獲全國第一組第二名，開戶率83.0%；113年更以98.4%的優異成績榮獲第一組第一名，也讓花蓮縣吉安鄉再次榮登全國冠軍。

鄉長游淑貞表示，此計畫除為孩子提供理財教育與家庭輔導服務外，更希望幫助孩子建立理財觀念，讓他們在未來能夠自立自強。在資源有限的情況下，仍能靠著每月小額儲蓄累積成長的力量。政府協力特殊境遇家庭每月共同攤提出資，讓貧困家庭的孩子儲存擁有一筆屬於自己的存款，在長大之後…可運用儲備基金已開啟人生新契機。

兒童是國家未來的棟樑，然而許多特殊境遇家庭的孩子很難有良好的生活條件，甚至於在長大之後又需在面臨升學、創業資金不足的窘境。

吉安鄉自106年6月起配合衛生福利部推動「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，鼓勵家長與孩子每月儲蓄500元、1,000元或1,250元，政府再依據兒少自存款金額，相對提撥同額款項，每人每年最高以1萬5,000元為限，專供兒少於年滿18歲後作為其接受高等教育、職業訓練，或就業、創業之用。也就是說，家長為孩子存多少，政府就幫孩子存多少，每年最高累積存款可達3萬元，以累積資產，當孩子滿18歲時，最多有54萬元存款（未含利息）可用於升學、就業、職訓、生涯發展等。

符合申請資格的家戶可透過吉安鄉公所協助申請，若有任何問題，相關業務諮詢請洽詢花蓮縣政府社會處03-8227171分機397~399或吉安鄉公所社會課 03-8523126分機164。

鄉公所也呼籲家長們一起為孩子開立人生的第一個儲蓄帳戶，讓小小的存款成為孩子未來的無限可能！
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
447 1 0024 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／水手關鍵3失誤釀禍！藍鳥雙轟6比2獲勝　逼出G7生死戰
雙北雨量下破300毫米　氣象署不排除啟動「大規模劇烈豪雨作業
陸「野人小孩」雙親身份曝　皆高學歷...母不愛穿衣成村裡頭痛
快訊／新壽欲直接談　李四川：輝達盼對口市府、不可能付兩筆錢
快訊／台北市升級紅色警戒！下到深夜　7縣市豪大雨特報
有感變涼！不吹冷氣「直接關機犯大錯」　5步驟沒做到：明年會後
快訊／陸軍24歲中尉副連長　營舍墜樓身亡
新創圈紅人遭控詐欺！清大博士賣「獨立挖礦機」　詐日商8780
比特犬狂咬「3人拉不開」！飼主姍姍來遲：醫藥費為什麼那麼貴

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

兒少教育發展帳戶開戶率履創新高　花蓮吉安鄉獲全國評鑑第一

台水夜間搶修主幹線漏水　屏東沿海多鄉鎮10/21停水22小時

花蓮秋季集團結婚！45對新人踏上紅毯　7位懷孕新娘雙喜臨門

從非洲感染瘧疾到台灣執業　橫田大知走進中醫世界

台南交換機汰換21日登場！　新營、後壁、鹽水等區市話恐中斷數分鐘

新北深夜暴雨突襲多處淹水　中和人傻眼曝「水灌家中」慘況

「桃園萬聖城」10/25登場　交通接駁及管制資訊搶先看

八德區全民健走　欣賞埤塘之美結合生態教育

打造氫能巴士產業鏈、研製複合材料吊扇葉片　上緯投控跨界拚減碳永續

全台首座客家醫院　聯新國際醫院慶30週年

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

2025桃園護國宮太子忠孝文化季開跑 夜巡祈福「神的步行者」點亮信仰溫度

楊謹華.柯佳嬿突然「嘴對嘴接吻」　全場看呆..她們害羞互誇：滿好親的

女行人凌晨疑闖紅燈　斑馬線上被撞飛不治

「象迷真的滿可怕」陳冠宇撐過滿壘危機　大讚林子偉高水準演出

羅浮宮藏品被盜！　蒙面人闖入「奪走珠寶」

兒少教育發展帳戶開戶率履創新高　花蓮吉安鄉獲全國評鑑第一

台水夜間搶修主幹線漏水　屏東沿海多鄉鎮10/21停水22小時

花蓮秋季集團結婚！45對新人踏上紅毯　7位懷孕新娘雙喜臨門

從非洲感染瘧疾到台灣執業　橫田大知走進中醫世界

台南交換機汰換21日登場！　新營、後壁、鹽水等區市話恐中斷數分鐘

新北深夜暴雨突襲多處淹水　中和人傻眼曝「水灌家中」慘況

「桃園萬聖城」10/25登場　交通接駁及管制資訊搶先看

八德區全民健走　欣賞埤塘之美結合生態教育

打造氫能巴士產業鏈、研製複合材料吊扇葉片　上緯投控跨界拚減碳永續

全台首座客家醫院　聯新國際醫院慶30週年

住戶睡夢中被燈砸胸驚醒　新莊海砂公寓將變身15層大樓

《我獨自升級》遊戲11月發售　化身「成振宇」支援4名玩家Boss戰

快訊／不只T12、松南　李四川曝：還有Plan C跟Plan D給輝達選擇

親子變裝萌翻全場！「好事愛花聲」音樂日花蓮溫馨登場

熟悉的國民黨最對味！

水手關鍵3失誤釀禍！藍鳥雙轟6比2獲勝　逼出美聯冠軍G7生死戰

高雄復古版March追撞特斯拉　駕駛無照...車還是偷來的！

白文鳥Cosplay「香草冰淇淋」　杯子裡變一球完美融入

BLACKPINK狂吸3億觀光產值！夜市排隊到凌晨　攤商笑：手沒停過

養比特犬沒登記！跑去狠咬小模愛犬　無良飼主最高恐挨罰61.5萬

Rosé今天吃鹹酥雞！

地方熱門新聞

新北深夜暴雨突襲多處淹水　中和人傻眼曝慘況

燕子口最新上升水位　發第4次國家警報

快訊／屋我尾山一天2山難

台中男遇假投資詐騙　遇貴人救回630萬　

彰化6000噸葡萄藤　「碳」出2.4億產值

即／花蓮太魯閣口、天祥等地明停班停課

桃園萬聖城交通接駁及管制資訊　搶先看

燕子口堰塞湖持續溢流　勿入高風險區

八德區全民健走　欣賞埤塘之美結合生態教育

全台首座客家醫院　聯新國際醫院慶30週年

上緯投控跨界合作拚減碳永續

2025環法自行車賽10／18日月潭開騎

台灣複材低碳循環聯盟正式成立

花蓮縣宣布：明3地區持續停班停課

更多熱門

相關新聞

新北水利局全國下水道評鑑獲特優　市政會議獻獎

新北水利局全國下水道評鑑獲特優　市政會議獻獎

新北市政府水利局參加2025年度全國下水道局限空間出入坑作業評鑑，獲得特優殊榮，不僅彰顯市府對施工安全的高度重視，也展現承攬廠商在安全執行上的專業能力，今（15日）市政會議中，由水利局長宋德仁率隊將優異成果，獻給市長侯友宜。

快訊／台股安啦！國安基金進場184天　確定繼續護盤

快訊／台股安啦！國安基金進場184天　確定繼續護盤

台積電刷1400天價　台股大漲355點同步創高

台積電刷1400天價　台股大漲355點同步創高

台積電飆1370元新高帶頭衝　0050、006208雙創天價

台積電飆1370元新高帶頭衝　0050、006208雙創天價

黃金存摺飆每克3688元天價　砸近10萬抱1年賺逾3.4萬元

黃金存摺飆每克3688元天價　砸近10萬抱1年賺逾3.4萬元

關鍵字：

兒少年教育發展帳戶開戶率新高吉安鄉評鑑第一

讀者迴響

熱門新聞

BLACKPINK離台「剩 Lisa獨留高雄」　LV三公子被拍到愛相隨來台

風神要轉向了　連3天「大量降雨」

台中網紅婉晴媽媽驚傳過世

即／新莊逆倫箱屍翻轉！驗屍無他殺跡象　兒無保獲釋

即／7縣市大雨警報　明天雨更猛

快訊／11級強風來了　9縣市豪大雨特報

人夫捐精給弟媳生子　妻崩潰嗆「偷情不要臉」下場曝

「驚人雨勢才剛開始」　下更大時間曝

太魯閣堰塞湖現況曝！水位距離壩頂約5公尺　短期內恐溢流潰決

新北深夜暴雨突襲多處淹水　中和人傻眼曝慘況

豪雨升級　專家：北北基桃明上班早出門

新娘結婚坐車一路罵　新郎吼20字墜河亡

太魯閣封園挨轟昏庸蠻橫！內政部回應了

台灣人16萬買下北海道獨棟房　開箱影片掀鄉民大戰

即／台中女吃芭樂噎死！搶救一夜家屬忍痛拔管

更多

最夯影音

更多
王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！

王子首認「家有遺傳病史」沒當兵 威廉停工「想去阿緯餐廳做外場」！
高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人疑闖紅燈遭撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

高雄女行人闖紅燈遭小黃撞死！運將哽咽下跪道歉　家屬淚崩

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

BLACKPINK高雄開唱嗨爆！　Jennie「脫到剩Bra」辣翻

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

楊謹華打破魔咒金鐘封后！　告白謝盈萱：沒有妳就沒有周凡

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面