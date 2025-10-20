兒少教育發展帳戶開戶率履創新高　花蓮吉安鄉獲全國評鑑第一

▲吉安鄉長游淑貞（左）開心秀出榮獲第一名獎牌。(圖／吉安鄉公所提供)

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮吉安鄉公所再創全國佳績！在全國社會福利執行評鑑中勇奪開戶第一組第一名殊榮！不僅展現鄉公所鋼鐵團隊的執行力與凝聚力，更為弱勢家庭的「小小孩」築起未來成就人生事業的基本儲蓄能量。

吉安鄉公所在辦理低收入戶、中低收入戶及長者福利等社福工作期間，同步積極推動兒少未來教育與發展帳戶開立，連續多年皆獲中央衛生福利部公開肯定。111年榮獲全國第二組第一名，開戶率高達96.9%；112年榮獲全國第一組第二名，開戶率83.0%；113年更以98.4%的優異成績榮獲第一組第一名，也讓花蓮縣吉安鄉再次榮登全國冠軍。

鄉長游淑貞表示，此計畫除為孩子提供理財教育與家庭輔導服務外，更希望幫助孩子建立理財觀念，讓他們在未來能夠自立自強。在資源有限的情況下，仍能靠著每月小額儲蓄累積成長的力量。政府協力特殊境遇家庭每月共同攤提出資，讓貧困家庭的孩子儲存擁有一筆屬於自己的存款，在長大之後…可運用儲備基金已開啟人生新契機。

兒童是國家未來的棟樑，然而許多特殊境遇家庭的孩子很難有良好的生活條件，甚至於在長大之後又需在面臨升學、創業資金不足的窘境。

吉安鄉自106年6月起配合衛生福利部推動「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，鼓勵家長與孩子每月儲蓄500元、1,000元或1,250元，政府再依據兒少自存款金額，相對提撥同額款項，每人每年最高以1萬5,000元為限，專供兒少於年滿18歲後作為其接受高等教育、職業訓練，或就業、創業之用。也就是說，家長為孩子存多少，政府就幫孩子存多少，每年最高累積存款可達3萬元，以累積資產，當孩子滿18歲時，最多有54萬元存款（未含利息）可用於升學、就業、職訓、生涯發展等。

符合申請資格的家戶可透過吉安鄉公所協助申請，若有任何問題，相關業務諮詢請洽詢花蓮縣政府社會處03-8227171分機397~399或吉安鄉公所社會課 03-8523126分機164。

鄉公所也呼籲家長們一起為孩子開立人生的第一個儲蓄帳戶，讓小小的存款成為孩子未來的無限可能！

