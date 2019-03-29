開280萬BMW嫁妝追撞起火慘死　妻悲慟揪心直擊：他沒酒駕！

記者李忠憲／台中報導

檢警偵辦台74線快速道路白色BMW追撞火燒車一死意外，29日下午相驗陳男遺體，並訊問陳妻及大貨車駕駛，釐清陳男是否有酒駕或違規超速等。陳妻護夫稱丈夫「絕對沒有酒駕」。台中地檢署表示，已採集檢體化驗，將持續調查，以了解死因及事發原因。

▲BMW駕駛之妻在家屬護送下，不發一語，離開台中殯儀館 。（圖／記者李忠憲攝）

台74線快速道路29日凌晨3點多，一輛白色BMW轎車追撞大貨車後起火燃燒，31歲陳姓駕駛受困車內，逃生不及命喪火窟。陳妻雖驚險逃過死劫，但目睹丈夫活活被燒死，當場淒厲哭喊「我要怎麼辦」。

▲BMW駕駛載著愛妻送貨卻發生意外，妻子及時逃生，但丈夫卻受困燒死，天人永隔 。（圖／記者李忠憲攝）

▲▼BMW追撞大貨車火燒車，造成一死，大貨車司機（上）辯稱沒超速，肇事原因有待釐清 。（圖／記者李忠憲攝）

據了解，31歲陳男子駕駛的BMW轎車價值280萬元，是妻子的嫁妝。陳男家裡排行老大，有2妹妹及1弟弟，家中經營農產行，小有名氣。陳姓夫妻結婚6年，育有2名子女，與家人感情十分好，陳男平時也很孝順幫忙送菜，當時就是在幫忙送貨卻發生車禍，天人永隔。

貨車駕駛向警方表示，當時他開車時速約60公里，開車開到一半不知何故就被追撞，下車一看發現BMW已經起火燃燒，趕緊拿滅火器搶救，但火勢太大他也無法靠近。

但陳妻則否認丈夫有喝酒，她向警方說，當時她在睡覺，突然碰撞上後驚醒，她趕緊逃出車外，卻不知丈夫沒有及時逃出。

警方初步調查，大貨車駕駛無酒精反應，至於白色BMW為何會追撞，是否有酒駕、超速等情況，都需調查釐清。

檢警下午在台中殯儀館針對陳男進行相驗，陳妻頭戴鴨舌帽、口罩抵達，過程中不發一語，親友也在外圍協助遮擋鏡頭。結束後，陳妻也在殯葬業者協助下，前往事故現場舉行招魂儀式，場面哀戚。

台中地檢署表示，此案目前已由檢察官、法醫、警察、消防單位調查，除了釐清大貨車司機是否有肇事責任外，也對死者抽血化驗，確認是否有酒精及毒藥物反應，以釐清死因及事發經過。

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