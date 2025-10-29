　
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

超時工作大腦真的變了！科學家揭「過勞腦」體積增加、情緒更敏感

▲▼加班,超時,研究,大腦。（圖／pexels）

▲長期過勞讓大腦「腫一圈」還更容易焦慮。（圖／pexels）

記者楊智雯／綜合報導

上班族有無酬加班、下班後仍需要待命等說不出口的壓力，根據國際勞工組織（ILO）估計，每年全球有超過80萬人死於長時間工作，顯示過勞對健康的影響已是全球性議題，先前歐洲心臟病學會的追蹤研究也發現，每週工作超過55小時的上班族，十年內罹患心律不整的風險比一般人高出40％，除了心臟受影響，大腦更可能因壓力與睡眠障礙導致灰質體積異常，並發現與焦慮、憂鬱等症狀有關。

這項研究刊登於《職業與環境醫學》期刊，研究團隊分析了長工時族群的大腦影像，發現過度勞累者在調節思考與決策的區域，像是左側中額回、中央前回、額上回與島葉，體積普遍比一般人更大，可別以為大腦體積變大好像「變聰明了」，研究人員指出，這並不是正向發展，而是過度壓力、睡眠不足與慢性疲勞造成的「不健康膨脹」，長期下來恐導致認知功能下降與情緒不穩。

研究指出，過勞者的腦部變化多集中在負責情緒調節的右側顳上回、左側島葉、羅蘭島蓋等區域，這些異常增厚可能是身體長期處於「戰鬥」壓力模式下的防禦反應，換句話說，大腦在長期加班中「過度運轉」，導致情緒系統也進入疲乏狀態，因此常常看到上班族出現憂鬱、低潮等情緒狀況，甚至長時間工作的人會抱怨有睡眠障礙。研究團隊提醒，這種大腦變化雖不代表立即損害，但若長期持續，可能成為心理疾病與記憶力退化的前兆，應養成規律作息、避免熬夜與過勞。

