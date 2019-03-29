　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

中市警犬隊歡慶1周年　8警犬RAP影片賣萌超「卡哇伊」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼台中市警犬隊拍RAP影片，歡慶成立1周年。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲台中市警局警犬隊拍RAP影片，歡慶成立1周年。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

台中市警察局警犬隊成立滿1周年！警方29日特別推出周年慶RAP影片，改編知名樂團玖壹壹「派對俠」歌曲，由8隻警犬與警員擔綱主角親自唱跳，唱出警犬隊的工作及生活日常，讓民眾看到直呼「卡哇伊！」

中市警局警犬隊成立迄今已滿1年，8隻警犬包括比利時狼犬「忍者」、德國狼犬「歐迪」、台灣犬King、Nice，以及拉布拉多犬Tiny、Candy、Pinky及Bobby，透過精實訓練及參加多次實戰經驗，已經蛻變成猛犬，警犬隊除了投入花博安全維護外，也曾跨過中央山脈，前往花蓮直行國慶煙火晚會、日月潭萬人泳渡及多個選舉大型場合維安工作，保護參加來賓及民眾安全。

▲▼台中市警犬隊拍RAP影片，歡慶成立1周年。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲警犬擔綱主角，排排站報數讓領犬員點名萌翻。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼台中市警犬隊拍RAP影片，歡慶成立1周年。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼警犬平時精實訓練，並出勤花博等重要場合重要任務。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼台中市警犬隊拍RAP影片，歡慶成立1周年。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼台中市警犬隊拍RAP影片，歡慶成立1周年。（圖／記者李忠憲翻攝）

警犬隊為歡慶1周年，並希望讓民眾更加了解工作生活日常，特別精心製作一段RAP影片，歌曲改編玖壹壹樂團歌曲「派對俠」，並由英勇的警犬及領犬員擔綱主角親自唱跳。運用詼諧幽默的歌詞，將警犬擬人化，並唱出警犬隊執勤的工作日常。領犬員也配合逗趣舞步，配合平時訓練值勤畫面，效果十足，讓民眾看到影片都直誇「卡哇伊！」

市警局表示，這些警犬不單是執行靜態安全維護工作，亦主動出擊支援各單位的毒品搜索、擴大臨檢等勤務，進而協助在車廂、包裹裡查獲安非他命等毒品，成績斐然。透過影片讓8隻警犬賣萌，也讓剛硬警察形象注入熱情，給民眾耳目一新的形象，以達到行銷警政的最佳效果。

【更多新聞】

長腿黑絲女荷官吸客！　台中主題餐廳藏德州撲克賭場

心疼！不知爸爸猝逝　10歲童哄2妹睡覺再貼心伴父一夜

單親姊妹花探望病嬤　騎車返家與聯結車相撞...姊頭遭輾命危

ET快訊
「沒看過這麼囂張的議長」　他擋韓國瑜專案報告98%網友認荒唐
周杰倫看到阿信求救文了！傻眼「飆出三字經」：怎麼不早說
韓國瑜「主動要求」2警抱大腿高舉他！怕人太多粉絲看不見

關鍵字：警犬,台中市警局警犬隊,周年,影片

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小港機場旗海飛揚！韓粉聚集迎接韓國瑜　千人齊喊：選總統救台灣！

影／早上兒告、晚上老子開直播罵賣台！　韓國瑜回國爆氣：陳水扁父子怎麼了

賺上億佣金阿嬤拒繳千萬稅　被管收坐地嚎哭：我沒做壞事

直播主試鏡控攝影師逼3P　知名音樂製作人也挨告！簡訊露餡了

W飯店命案「土豪哥」已付300萬　與家屬達成和解共識

影／台鐵持刀男臉書異常發文　高中同學23日就投訴：警說無法執行

路上看到熱褲妹！工人衝女廁「玩弟弟」...噴射瞬間門開了糗斃

台男阿里山對陸團開罵三字經　搞了半天…他搞烏龍罵錯團了

高雄福山國中竄火舌　緊急疏散2千名學生

「踢到你閉嘴！」國小女班導怒踹頂嘴男童　同學目擊：非首次失控

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」

排得來速秒被白車「無恥插入」 15秒喇叭聲逼退！網嗨：超療癒

鄧紫棋放棄「10億人YouTube帳號」　11年心血全沒了！　

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

丟丟妹「消失FB」凌晨突報喜　掀衣曬裸肚照：懷孕了！

小孩可以認始源當乾爹～　陳意涵笑：我就不用工作惹

路上看到熱褲妹！工人衝女廁「玩弟弟」...噴射瞬間門開了糗斃

台男阿里山對陸團開罵三字經　搞了半天…他搞烏龍罵錯團了

高雄福山國中竄火舌　緊急疏散2千名學生

「踢到你閉嘴！」國小女班導怒踹頂嘴男童　同學目擊：非首次失控

這是什麼招？　毒犯「果汁冒充尿液」受檢遭警識破

涉洩營業秘密赴陸幫設廠　崧虹科技控前董座掏空10億元

BMW追撞貨車「爆炸起火」　駕駛活活燒死…生還妻崩潰：怎麼辦

南檢偵辦病患詐領失能補助金　醫師、仲介聲押獲交保

中市警犬隊歡慶1周年　8警犬RAP影片賣萌超「卡哇伊」

客製化「15min／1800元」佯稱多嫩妹　警破應召站發現他來自泰國

聞天祥、唐綺陽降臨「金馬奇幻選片指南」　ETtoday獨家直播！

夢幻美人魚航行海上　16億改造「探索夢號」初登台基隆首航

莊佳佳泣訴跆協行政疏失　跆協指前朝交接問題

華為nova 4e台灣大獨賣　搭指定專案再送訂房折價券

爸睡前見「滿版汪汪床鋪」大傻眼　網虧：底下那是買給自己的？

放送事故！《愛玩客》女星「彎腰走光」急拉泳衣　小鍾驚喊：都看到了

陳佩琪告輸三立不再上訴　柯文哲：上一庭8萬蠻貴的

瑞莎爸被黑道威脅流亡　媽媽兼3職養家「等了他5年」

路上看到熱褲妹！工人衝女廁「玩弟弟」...噴射瞬間門開了糗斃

速食餐廳7個小心機　讓消費者無意識地花更多錢

社會熱門新聞

電視報導司機性侵！女兒秒淚崩：..

表哥奶茶下藥性侵表妹　判刑8年

運將接送到滾上床　女歌手告性侵

妻門外聽床板撞牆聲　小三表妹也..

藥師情侶留學懷孕　竟吞32顆胃..

BMW撞貨車爆炸　駕駛燒死

水泥封屍凶宅開價698萬　不到..

狠心女只要錢...得知丈夫跳樓..

放火燒雜草　雲林男被濃煙嗆暈活..

大貨車國道被削平！男噴飛爆頭慘..

知名整型醫被控「留患者在診間等..

BMW爆炸影片曝光　妻目睹崩潰

妻拒行房　夫看監視器她1周帶小..

竹科男掏4000元吃人妻！丈夫..

更多熱門

相關新聞

大陸首隻「複製警犬」繼承一級功勳犬

大陸2個多月大的小警犬「昆勳」從北京飛到昆明受訓，牠是大陸第一隻「複製警犬」。昆勳的基因來自7歲母警犬「化煌馬」，這隻狗狗戰功彪炳，訓犬員認為複製後代能夠縮短訓練時間，希望昆勳能繼承衣缽。

警犬猛鑽裙內！黃衣女臨檢被「進攻狂聞」

蘋果新iPhone廣告　幽默呈現隱私重要性

暖暖派出所「小黃」好萌 　務實訓練中

愛狗妹得腦瘤　警帶40警犬幫加油

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

電視報導司機性侵！女兒秒淚崩：我也碰過

LINE新貼圖看不懂！8年級生崩潰：真的老了

夫妻新婚2月　他發現老婆是表妹

50歲辣媽縫超緊！20歲男友走到哪愛到哪　她夢醒了

即／忠明高中爆群聚感染！112學生請假

表哥奶茶下藥性侵表妹　判刑8年

洗衣機吃襪子是真的！她驚見襪子山傻眼

睽違12年！台北直飛塞班島6月開航

運將接送到滾上床　女歌手告性侵

妻門外聽床板撞牆聲　小三表妹也在場

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！原因嚇破膽

免裝備爽玩！宜蘭豪華露營地那一村

藥師情侶留學懷孕　竟吞32顆胃藥墮胎

球鞋吊牌沒拆　小賈斯汀被警察攔

BMW撞貨車爆炸　駕駛燒死

更多

最夯影音

更多

陳水扁25分鐘狂罵韓國瑜　「若當總統大家就一起死」

播出太多韓國瑜新聞等7違規！NCC重罰中天100萬更換新聞主管

議員要韓國瑜「訪陸專案報告」許崑源力擋：罵我鴨霸隨便你們

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

老榮民曾饅頭度日..無妻剩同袍　700萬賣屋所得全捐「唯一的家」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面