中市警犬隊歡慶1周年　8警犬RAP影片賣萌超「卡哇伊」

▲台中市警局警犬隊拍RAP影片，歡慶成立1周年。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

台中市警察局警犬隊成立滿1周年！警方29日特別推出周年慶RAP影片，改編知名樂團玖壹壹「派對俠」歌曲，由8隻警犬與警員擔綱主角親自唱跳，唱出警犬隊的工作及生活日常，讓民眾看到直呼「卡哇伊！」

中市警局警犬隊成立迄今已滿1年，8隻警犬包括比利時狼犬「忍者」、德國狼犬「歐迪」、台灣犬King、Nice，以及拉布拉多犬Tiny、Candy、Pinky及Bobby，透過精實訓練及參加多次實戰經驗，已經蛻變成猛犬，警犬隊除了投入花博安全維護外，也曾跨過中央山脈，前往花蓮直行國慶煙火晚會、日月潭萬人泳渡及多個選舉大型場合維安工作，保護參加來賓及民眾安全。

▲警犬擔綱主角，排排站報數讓領犬員點名萌翻。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼警犬平時精實訓練，並出勤花博等重要場合重要任務。（圖／記者李忠憲翻攝）

警犬隊為歡慶1周年，並希望讓民眾更加了解工作生活日常，特別精心製作一段RAP影片，歌曲改編玖壹壹樂團歌曲「派對俠」，並由英勇的警犬及領犬員擔綱主角親自唱跳。運用詼諧幽默的歌詞，將警犬擬人化，並唱出警犬隊執勤的工作日常。領犬員也配合逗趣舞步，配合平時訓練值勤畫面，效果十足，讓民眾看到影片都直誇「卡哇伊！」

市警局表示，這些警犬不單是執行靜態安全維護工作，亦主動出擊支援各單位的毒品搜索、擴大臨檢等勤務，進而協助在車廂、包裹裡查獲安非他命等毒品，成績斐然。透過影片讓8隻警犬賣萌，也讓剛硬警察形象注入熱情，給民眾耳目一新的形象，以達到行銷警政的最佳效果。

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