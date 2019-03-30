暖陽助攻ETtoday好朋友野餐日登場！粉絲湧入聽「聲林」又吃又喝嗨到翻

▲ETtoday新聞雲主辦的2019好朋友野餐日，今(3/30)於大直美堤河濱公園正式登場！（圖／記者屠惠剛、張一中、林敬旻攝，下同）

記者萬玟伶／台北報導

春天到了就是想野餐！ETtoday「2019好朋友野餐日」今(3/30)正式在大直美堤河濱公園登場，雖然3月的天氣很難捉摸，但好在一大早就有暖陽助攻，振奮廣大雲友們想玩、想拍照、想野餐的心情！野餐日活動從上午11點開跑，現場除了有粉絲期待已久的《聲林之王》台北場見面會，現場還有多到逛不完的攤位、拿到手軟的贈品，加上「寵物健檢」的活動，帶著毛小孩一起來野餐也超適合，預計持續到晚上7點的活動，要讓現場民眾玩到不想回家！最重要的是，下午還有眾多大咖歌手輪番上陣，要和《聲林之王》的選手們，一起帶來超嗨的LIVE音樂盛會！

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好朋友野餐日最高宗旨：放空享受美食音樂 白日夢做起來！

已經連續舉辦4年的「好朋友野餐日」，每年不管天氣如何，現場都會湧入上萬人潮，因為就算沒有時間準備野餐食物，只要記得帶上手機，隨處打卡按讚就可以「有吃又有拿」！

現場下載「新聞雲」APP並加入會員，闖關成功就有機會拿到限量飲品！野餐食物準備太少，吃完了怎麼辦？沒關係！旁邊攤位市集走一下，來自印尼的營多麵和近期爆紅的老媽拌麵就有提供免費試吃。坐久了想動動筋骨，就到可樂果夢想加油車，參加任何一個關卡就可以拿到可樂果派樣包，痛快大嚼。口渴了就到寶礦力、多喝水、王老吉攤位參加活動喝飲料。

還沒按讚東森購物粉絲團嗎？現場按讚馬上好禮3選一，想吃棉花糖或幫家裡長輩拿一盒優適活敏捷膠原錠、靚亮葉黃素都沒問題。加入草莓網LINE@，再拿超粉嫩、野餐必備的草莓口味小熊餅乾。按讚東森自然美粉絲團也可享自然美肌拍貼和NB-1青春強效保濕舒敏精華乳2選1！

家有毛小孩的家長也別錯過現場的寵物義診體檢和免費幫狗狗修修臉毛的活動！家住北投的陳小姐，就特別帶著家裡的小小橘貓，來讓醫師做基礎健康檢查，了解小寶貝的身體狀況。一旁的「東森寵物雲」美容師團隊，也幫現場的毛小孩修剪亂毛，馬上重現牠們帥氣可愛的模樣。

ETtoday超人氣的「鍵盤大檸檬」也擺設創意攤位，想跟螢幕後的工作人員、編編一起玩樂就趁現在！現在還在家裡的你，手刀衝來好朋友野餐日，享受一整個下午的吃吃喝喝、嗨翻心情還來得及！

現場熱鬧的氣氛，讓太陽都探出頭也想一起玩！快揪你的麻吉、閨蜜、另一半，來大直美堤河濱公園踏草地、逛市集、聽音樂。舞台上的活動也持續熱鬧進行，超強實力派歌手李千那、李佳薇和創作才子謝和弦，即將在下午現身，帶來超精彩表演征服現場粉絲的耳朵，《聲林之王》的15位選手也會接力熱唱，雲友們只要準備一張野餐墊和一顆玩樂的心，就能在暖陽底下大放空，享受難得的悠閒白日夢時光！