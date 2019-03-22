少女心大噴發　春季賞花懶人包一張圖秒懂 !

▲每年的陽明山竹子湖海芋季，總會吸引大批遊客上山，現在規劃小旅行還來得及！（圖／翻攝自阿里山國家風景區官網、中社觀光花市官網、2019竹子湖海芋季官網，客家桐花季官網，下同）

消費中心／綜合報導



春天要幹嘛？當然就是要賞花！走在滿滿花海中，讓暖陽灑在身上，感受春天帶來的蓬勃朝氣。不過，路走久了腳難免會痠，最重要的當然還是要「搶下賞花席次第一排」，佔好最佳賞花位置就可以輕鬆和朋友分享零食、與閨蜜拍照打卡。今年「ETtoday新聞雲」要幫大家列出必追、必玩的美翻天景點，不管是找家人、閨蜜麻吉一起，或是帶家中毛小孩出門遛遛，都好適合，誰說一整年的序幕不能從3月這麼愜意的時光開始呢！

陽明山「海芋田」小清新 隨手一拍質感爆棚

雖然陽明山櫻花季已經告一段落，但別忘了還有超熱門的「海芋花季」準備好接力。每年跟上熱潮的人都知道，來到竹子湖，一定要和優雅海芋先來張氣質合影，想幫家裡點綴一抹清麗的遊客，更期待採海芋的行程！換上青蛙裝、走入水池，想當個「採花賊」其實頗費力氣，但看著手上滿滿的海芋，馬上被花兒撩撥好心情！

請繼續往下閱讀...

花期：即日起～5月底

地點：陽明山竹子湖

客家「桐花季」雪白桐花落在山道上 灑落成白色桐花步道

搭配地景超浪漫的新竹縣新埔鎮照門休閒農業區內，九芎湖步道群：霽月、九福、觀南三條步道環繞，沿著任一條步道前行，都能見到滿山桐花及山腳下秀麗的農村景象，值得一遊。路上微風徐徐吹來，搭配著遍地的白色美景，又或者在山上的涼亭遠眺遠山，真的美不勝收。

花期：3月底 ～4月底

地點：新竹九芎湖步道群



后里「鬱金香、香水百合」綻放 搭配地景超浪漫

中部人如果想賞花兼買花，必去地點就是后里的中社觀光花市。佔地近六公頃的觀花農場，種植面積廣大，每個季節都有百花爭豔，搭配歐式地景裝置超級浪漫，不只吸引攝影愛好者和網美來這裡賞花打卡，新娘們更愛選這裡做為婚紗照的取景地。3月雖然是鬱金香季的尾聲，不過也是香水百合正盛放的時候，幸運的話就能在這裡遇見兩種花海的盛況！

花期：鬱金香／即日起～3月底、香水百合／即日起～5月

地點：台中市后里區三豐路五段333號

阿里山「櫻花」漫天飛雪 凡人看了都美呆

北部櫻花準備換季，但阿里山櫻花此時開得正旺且種類繁多，山櫻花、吉野櫻、富士櫻、八重櫻要讓遊客一路拍到手軟。其中數量最為龐大的粉白吉野櫻，在這時就會以「漫天飛雪」的姿態點綴山頭，遠遠看彷彿仙氣繚繞，鐵道兩旁也開得滿滿、宛如「雪白隧道」，最佳拍攝角度就是等著蒸汽小火車緩緩從滿山櫻花間探出頭，抓住這個超復古、彷彿時空倒轉的美景，跟朋友炫耀你去日本，大家一定深信不疑！

花期：即日起～4/10

地點：阿里山國家風景區

▲3-4月花卉一覽表好實用。

賞花也要顧巴豆 防沾手零食「好吃」設計擄獲人心！

賞花走久了難免巴豆夭，親子團的爸媽最怕孩子還沒放完電就叫肚子餓，情侶團的小女生也想在男友面前秀秀氣氣的補充體力，但如果周圍沒有水源可洗手，要怎麼拿出好呷零食解饞呢？這時擁有「防沾手」設計的懶人零嘴就很重要了！

每年賞花季都有網友討論出發前要準備什麼食物，最好可以馬上滿足口腹之慾、補充熱量，更要方便大人小孩免洗手就能吃。問題一出馬上引起廣大網友討論「這個要求也太多了」、「自己帶寶特瓶裝水洗手吧，吃東西怎麼可能不沾手」。但隨即有網友分享，自己和家人朋友出遊都會準備新東陽的「炙燒豬樂條」，除了好吃不膩，最重要的是單包設計真的不沾手，走到一半肚子餓就可以吃起來。

▲賞花賞到一半肚子餓？單包裝肉乾輕輕一撕就能吃，「不沾手設計」彷彿就是為了此時而生！（圖／攝影湯興漢攝，下同）

▲擁有「好吃」設計的肉乾，讓女孩在戶外也能一邊賞花一邊優雅品嚐。

▲ 新東陽炙燒豬樂條被網友大讚和「賞花小旅行」是絕配。

網友的心得還意外釣出肉乾達人解釋，「炙燒豬樂條」的每條肉乾都是以真空包裝，新鮮度讓人放心，加上單包裝設計很「好吃」，不用像過去一樣徒手拿肉乾，撕開以後就著包裝一口一口慢慢嚼，享受juicy口感的同時又不怕沾得手黏黏。除了熱賣的蜜汁豬樂條，在新東陽品項中還找得到各種口味、類型的肉乾，完全可以滿足一家大小不同的偏好。精闢分析讓網友全跪了，直呼「賞花配肉條hen可以！」，行前準備再也不用傷腦筋！



看更多>> https://bit.ly/2JlwR29