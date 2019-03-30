野餐日94要逛市集！近百家手作攤位逛到翻　毛小孩也有得買

▲今年的野餐日手作市集讓雲友們逛到不想回家，就連毛小孩都有超Q手作頭套可買！（圖／記者李毓康、屠惠剛攝，下同）

記者萬玟伶／台北報導

微風徐徐、天氣大好的週六要幹嘛？當然是出門野餐、逛手作市集！2019雲友們最期待的盛會ETtoday好朋友野餐日在今天（3/30）熱鬧登場！現場近百攤攤位，讓人逛到眼花撩亂，野餐日不只有好吃好玩的，每年更吸引許多熱愛原創風格、手作質感的雲友，趁著野餐日期間大逛手作市集，和現場的達人、職人互相交流，或是看到限量小物就瘋狂掃貨。

今年，ETtoday新聞雲邀請來的攤位，風格相當多元，除了每年一定會有的好呷小點、手作飾品、手繪小物，現場更有愛心滿滿、由非營利組織帶來的尼泊爾公平貿易商品，還有可愛到沒天理的寵物頭套，逛個一圈就連毛小孩都有東西可以敗家！

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野餐日就是要你吃飽飽

為了讓雲友們逛市集不餓肚子，ETtoday新聞雲邀請許多點心小攤來到現場，幾乎用銅板價就能品嚐精美甜點。市集第一攤「W。痴甜點」，不光只是招呼甜點控來「吃」，更是表示店頭家小白熱愛甜點的「癡」心。平常是上班族的他，因為熱愛甜點、鹹派，所以在閒暇時候在網路開起宅配，假日也會跑市集跟大家見面。雲友們的熱情，也讓招牌甜點布丁不到下午三點就被一搶而空。

喜歡貝果富有嚼勁口感的雲友，也都擠在「菜鳥採購」攤前，12款貝果加上1款熱狗起司卷，香氣爆表、超犯規！老闆過去擔任烘焙業採購，後來轉行直接賣起貝果，強調不僅不會使用添加物，更因為自己知道哪裡可以買到價格平實但品質不打折的食材，因此把成本反映在價格，要讓大家吃得開心。

手作小物萌感質感兼具

現代人壓力山大，不少上班族或另有正職的人，都會藉由手作，讓自己放空、做做白日夢，還有人因此做出副業來，超級勵志。這次現場有不少香氛蠟燭攤商，用迷人香氣吸引雲友注意。其中「P.01」的老闆宜姵本身是油畫藝術家，閒暇時候做的手工香氛蠟燭也是超有藝術感，製作時更加入自己用精油調製的香氣，特別是以乳香、薰衣草香調製的舒眠香氛，最受顧客喜歡。

本身也是上班族的羊毛夫人，喜歡用羊毛氈做出吊飾、耳環、別針、杯墊甚至口金包、側背包，因此創立「羊毛夫人日常」，有空就跑市集讓大家認識。因為喜歡日本文化，羊毛夫人把達摩、富士山等變成商品造型，再加上自己搞怪食物的創意，手作小物超豐富。攤位上超大的達摩側背包，更是吸引超多雲友停下腳步！

公平貿易商品散播無國界愛心

鮮豔的包包排一排，引起超多雲友注意，一問之下才知道，這些都是NGO非營利組織「Asha」從尼泊爾帶回來的公平貿易商品，由當地婦女自編、自染棉線，再手工製成的各式包款、吊飾，一針一線都是她們努力生活的痕跡。雲友們掏錢買的不只是商品，更是支持他們最實際的方式，也讓今年的野餐日被滿滿愛心包圍！

寵物裝飾萌到沒天理

野餐日除了湧入人潮，可愛的狗狗、貓咪也都大集合，但有隻鬥牛犬頭戴可愛到不行的西瓜頭套，造型特別吸睛，牠頭上的頭套原來是來自「MOKA」。老闆MOMO主要利用拉菲草紙線和毛線製成超萌頭套和帽子，其中的草帽更有防水功能，材料也走環保路線。圍巾的毛線也特別選擇色彩繽紛的土耳其布料，輕輕繫在毛小孩的身上，瞬間變成鎂光燈嬌點！

每年野餐日的舞台都有趣味課程分享和感染力十足的歌手演唱，被吸住眼球的同時，別忘記周邊市集還有許多有趣的小驚喜，等著雲友們發現。今年貪看舞台歌手表演，來不及去逛市集也沒關係，明年一定要鎖定這些太犯規手作小物，讓野餐日滿滿大豐收！