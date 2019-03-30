　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

野餐日94要逛市集！近百家手作攤位逛到翻　毛小孩也有得買

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼2019好朋友野餐日 手作市集。（圖／記者屠惠剛攝）

▲今年的野餐日手作市集讓雲友們逛到不想回家，就連毛小孩都有超Q手作頭套可買！（圖／記者李毓康、屠惠剛攝，下同）

記者萬玟伶／台北報導

微風徐徐、天氣大好的週六要幹嘛？當然是出門野餐、逛手作市集！2019雲友們最期待的盛會ETtoday好朋友野餐日在今天（3/30）熱鬧登場！現場近百攤攤位，讓人逛到眼花撩亂，野餐日不只有好吃好玩的，每年更吸引許多熱愛原創風格、手作質感的雲友，趁著野餐日期間大逛手作市集，和現場的達人、職人互相交流，或是看到限量小物就瘋狂掃貨。

今年，ETtoday新聞雲邀請來的攤位，風格相當多元，除了每年一定會有的好呷小點、手作飾品、手繪小物，現場更有愛心滿滿、由非營利組織帶來的尼泊爾公平貿易商品，還有可愛到沒天理的寵物頭套，逛個一圈就連毛小孩都有東西可以敗家！

請繼續往下閱讀...

野餐日就是要你吃飽飽
為了讓雲友們逛市集不餓肚子，ETtoday新聞雲邀請許多點心小攤來到現場，幾乎用銅板價就能品嚐精美甜點。市集第一攤「W。痴甜點」，不光只是招呼甜點控來「吃」，更是表示店頭家小白熱愛甜點的「癡」心。平常是上班族的他，因為熱愛甜點、鹹派，所以在閒暇時候在網路開起宅配，假日也會跑市集跟大家見面。雲友們的熱情，也讓招牌甜點布丁不到下午三點就被一搶而空。

▲▼2019好朋友野餐日 手作市集。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼2019好朋友野餐日 手作市集。（圖／記者屠惠剛攝）

喜歡貝果富有嚼勁口感的雲友，也都擠在「菜鳥採購」攤前，12款貝果加上1款熱狗起司卷，香氣爆表、超犯規！老闆過去擔任烘焙業採購，後來轉行直接賣起貝果，強調不僅不會使用添加物，更因為自己知道哪裡可以買到價格平實但品質不打折的食材，因此把成本反映在價格，要讓大家吃得開心。

▲▼2019好朋友野餐日 手作市集。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼2019好朋友野餐日 手作市集。（圖／記者屠惠剛攝）

手作小物萌感質感兼具
現代人壓力山大，不少上班族或另有正職的人，都會藉由手作，讓自己放空、做做白日夢，還有人因此做出副業來，超級勵志。這次現場有不少香氛蠟燭攤商，用迷人香氣吸引雲友注意。其中「P.01」的老闆宜姵本身是油畫藝術家，閒暇時候做的手工香氛蠟燭也是超有藝術感，製作時更加入自己用精油調製的香氣，特別是以乳香、薰衣草香調製的舒眠香氛，最受顧客喜歡。

▲▼2019好朋友野餐日 手作市集。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼2019好朋友野餐日 手作市集。（圖／記者屠惠剛攝）

本身也是上班族的羊毛夫人，喜歡用羊毛氈做出吊飾、耳環、別針、杯墊甚至口金包、側背包，因此創立「羊毛夫人日常」，有空就跑市集讓大家認識。因為喜歡日本文化，羊毛夫人把達摩、富士山等變成商品造型，再加上自己搞怪食物的創意，手作小物超豐富。攤位上超大的達摩側背包，更是吸引超多雲友停下腳步！

▲▼2019好朋友野餐日 手作市集。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼2019好朋友野餐日 手作市集。（圖／記者屠惠剛攝）

公平貿易商品散播無國界愛心
鮮豔的包包排一排，引起超多雲友注意，一問之下才知道，這些都是NGO非營利組織「Asha」從尼泊爾帶回來的公平貿易商品，由當地婦女自編、自染棉線，再手工製成的各式包款、吊飾，一針一線都是她們努力生活的痕跡。雲友們掏錢買的不只是商品，更是支持他們最實際的方式，也讓今年的野餐日被滿滿愛心包圍！

▲▼2019好朋友野餐日 手作市集。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼2019好朋友野餐日 手作市集。（圖／記者屠惠剛攝）

寵物裝飾萌到沒天理
野餐日除了湧入人潮，可愛的狗狗、貓咪也都大集合，但有隻鬥牛犬頭戴可愛到不行的西瓜頭套，造型特別吸睛，牠頭上的頭套原來是來自「MOKA」。老闆MOMO主要利用拉菲草紙線和毛線製成超萌頭套和帽子，其中的草帽更有防水功能，材料也走環保路線。圍巾的毛線也特別選擇色彩繽紛的土耳其布料，輕輕繫在毛小孩的身上，瞬間變成鎂光燈嬌點！

▲▼2019好朋友野餐日 手作市集。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼2019好朋友野餐日,手作市集。（圖／記者李毓康攝）

每年野餐日的舞台都有趣味課程分享和感染力十足的歌手演唱，被吸住眼球的同時，別忘記周邊市集還有許多有趣的小驚喜，等著雲友們發現。今年貪看舞台歌手表演，來不及去逛市集也沒關係，明年一定要鎖定這些太犯規手作小物，讓野餐日滿滿大豐收！

ET快訊
4萬人擠爆好朋友野餐日！線上直播超過300萬人次嗨翻

關鍵字：2019好朋友野餐日,白日夢,放空,大直,美堤河濱公園,野餐,東森,ETtoday,新聞雲,手作市集

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好朋友野餐日讓女孩美美der！3大攤位「好拍更好拿」限定好禮美力助攻

暖陽助攻ETtoday好朋友野餐日登場！粉絲湧入聽「聲林」又吃又喝嗨到翻

面對心絲蟲別鐵齒！內外蟲蟲危機幫狗狗「一塊」解決

高雄黃立行上《博恩秀》！正向思考讓網友一夕力挺　刮鬍刀國際大牌搶邀合作

台灣「原創角色」前進國際授權展　超本土「茄芷袋」要外國人驚豔！

房事公開講！高雄同事不戰南北只戰機能 鋭揚捷仕堡羨煞購屋族！

網友心聲小七聽到了！ 超商土司經典口味霸氣登場　一鋪貨就搶光想吃動作要快

少女心大噴發　春季賞花懶人包一張圖秒懂 !

歧視掰掰！迪士尼小飛象也走「怪美風」

張景嵐深夜告白：有你真好　女神的脆弱只有「他」看得到！

漫威「爆雷王」被測謊！　　馬克魯法洛崩潰：太扯了

BMW追撞起火駕駛活活燒死 妻目睹崩潰哭喊：救我老公

法國媽遊101！稱臺北優點超多　定居台灣要等等..想先學好中文

便便拉不出！暖妹門口幫哥加油 　成功後還上前關心：讓偶看看

余文樂最愛「華嫂冰室」插旗台北　招牌菠蘿包有蛋+番茄清爽不油膩

王力宏酒吧中突被Cue上台！　一開口震驚全場：天使般的嗓音

郭潤庭撒碎國旗跟韓粉爆衝突！　起底曾笑殉職飛官死好、國軍垃圾

讓世界看見！高中生撲夏威夷參賽　小英霸氣承諾：得獎總統府等你們

千人ZUMBA趴各位跳起來！ 揪團作伙舞動全世界

幼時遭遺棄...39歲暖男收養400童　11年「噴光積蓄」女師感動倒追

4科手工全彩筆記！北一女學霸「爽賣40萬」4年學費全賺到　網跪：智商輾壓

體驗大型車「內輪差」與「視野死角」　小學生實地模擬

去迪卡儂找運動襪　結果手滑「買了一整車」...他尷尬：有魔力！

甜點控注意　糖村聯手貝禮詩推限定新口味「貝禮詩拿鐵」哈尼捲

彰化今明2晚3場「送肉粽」網友想直播　文史專家：生人迴避

梨山國中小師生45人嘔吐腹瀉　疑食物中毒惹禍

東北風再增強！週日北部「挾雨探16℃」　氣象局：中南部也會下

南投草屯警分局外面豬屎味好濃　抬頭一看「犯人就是它」

野餐日94要逛市集！近百家手作攤位逛到翻　毛小孩也有得買

影／「東豐自行車綠廊」水保工程砍樹成光頭惹議　中市府這樣說

4科手工全彩筆記！北一女學霸「爽賣40萬」4年學費全賺到　網跪：智商輾壓

日職／王柏融敲首安5支1　火腿鏖戰12局和局

冰島「鑽石沙灘」超美　半透明冰石散落黑沙灘！

超美方形錶裡有「3D立體蜜蜂」！　小資女也能無痛入手

體驗大型車「內輪差」與「視野死角」　小學生實地模擬

去迪卡儂找運動襪　結果手滑「買了一整車」...他尷尬：有魔力！

不斷更新／索沙展現強大壓制力　5局結束富邦7：0兄弟

Gail唱兩首「全新中文歌」　野餐日瞬間變個人演唱會

汪瘦到凸出兩排骨…深怕餓肚15秒完食　主人辯：牠太胖了要減肥

4年首辦萌寵市集塞爆！　野餐日毛孩「有吃又能健檢」笑開懷

生活熱門新聞

用路人注意！7交通新制4/1上..

雪乳深溝賣金鍊　真相曝光萬人傻..

即／大片雨帶夜襲！北台防瞬間炸..

感情發展太快好嗎？

小三兒寫作業！男師狂蓋章字太小..

做黑白土！童裝闆娘臭臉秒送走大..

她獨自吃海底撈　店員提供「飯友..

學生87字短文《記憶中的味道》..

媽幫女兒請假出遊　長輩狂唸網卻..

哀怨零用錢很少！行情價曝光…人..

好市多廚房神器　網：別接觸食物

章魚燒塞整隻章魚超飽滿！網卻勸..

她被曖昧對象撩1句　結局神展開

帶孩子吃爭鮮！他狂吞「限定款」..

更多熱門

相關新聞

網友最愛「印尼神級炒麵」爆夯！

台灣人超愛吃泡麵！不論是颱風天必備、宵夜解饞或是省錢良伴，只要2～3分鐘就能美味上桌。其實泡麵不只有一種吃法而已，銅板價的泡麵也可以變身五星級料理，甚至成為外出野餐必備的餐點

好朋友野餐日好聽好吃好逛又好玩

遛狗兼健診！野餐日萌寵市集擠爆

柯P嗨翻好朋友野餐日　逛萌寵市集人氣夯

好朋友野餐日讓女孩美美der！

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 王令麟 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 金城武 王令麟 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 鄧紫棋 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

伴娘車頭燈太亮　新人淪配角

奧迪正妹見酒測棒…下秒整根含住

小玉抱緊笑笑：從家人變情人！　曬出對戒超閃

他宣稱從2045年時空穿越！上節目測謊全過

深夜性侵學姐2次！他隔天裝沒事向女友求婚

Hebe患「罕見症」每到這天就發作！

國道4項「隱藏版違規」1次噴3千

MAMAMOO講感言「女團狂搶鏡」　工作人員怒：她是欠罵？

詐騙！免費送米奇貼圖轉發「#真的可以下載」

以為兒子要找工作了...啃老男哄父母開心後上吊慘死

圍觀車禍　卡車撞人群18死

冰店2選1嗆韓　正常人都知道怎選

用路人注意！7交通新制4/1上路

梧桐妹：真的有點不舒服

快訊／中壢娃娃車連環車禍1死1傷

更多

最夯影音

更多

漫威「爆雷王」被測謊！　　馬克魯法洛崩潰：太扯了

BMW追撞起火駕駛活活燒死 妻目睹崩潰哭喊：救我老公

法國媽遊101！稱臺北優點超多　定居台灣要等等..想先學好中文

便便拉不出！暖妹門口幫哥加油 　成功後還上前關心：讓偶看看

余文樂最愛「華嫂冰室」插旗台北　招牌菠蘿包有蛋+番茄清爽不油膩

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面