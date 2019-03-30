光滑男大勝！87.7%女孩討厭男友有體毛：缸裡都飄著他的毛

▲許多日本女性無法接受另一半身上有濃密體毛。（示意圖／達志影像）

國際中心／綜合外電報導

在日本電車內隨處都可以看見除毛廣告，不過日本女性不但對自己身上的體毛「很在意」，就連異性身上的體毛也極反感！日本知名藥廠Purasesu日前針對15歲到29歲的女性進行調查，沒想到竟然有高達89.2%的受訪者表示，不喜歡男友身上有體毛，更有87.7%的女性表示，希望男友可以處理一下身上的體毛。

Purasesu製藥旗下業務包含化妝品開發、企劃以及販售，為了迎接夏季來臨，該公司日前特地找來65名15歲到29歲的女性，以與男性第一印象有極大關聯的「體毛」為主題進行問卷調查。根據結果，有61.5%的女性認為「很在意男友身上的體毛」，27.7%的女性認為「有一點在意」，另外10.8%的受訪者則表示「沒什麼差別」。此外，在65名的受訪者中有87.7%的女性「希望男友可以除毛」。

不喜歡男性茂盛體毛的受訪者紛紛表示，「如果臉很帥，但是相比之下手毛跟腳毛很濃密的話真的超扣分」、「夏天穿泳裝一起去游泳池玩的時候，看到他旺盛的胸毛跟肚毛會覺得很丟臉」、「尤其是皮膚很白的男生，體毛更明顯」、「腳毛很讓人在意啊」、「如果他先去洗澡，浴缸裡都會飄著他的毛」、「穿V領結果胸毛炸出來......」等。另一方面，女性最討厭的男性體毛排行榜第一名是胸毛，再來依序為肚毛、腳毛、手毛、手指毛、背毛。