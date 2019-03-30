日網友實測白襯衫x8色內衣透色度...白色內衣竟比黑色還明顯！

▲日本網友特地比較各色內衣的透色程度。（圖／取自推特@mm_fashiongram，下同）



國際中心／綜合外電報導

大部分的女生在夏天穿白色上衣時，為了不讓內衣的顏色透出來，通常都會在裡面穿上白色內衣，甚至有日本學校規定女學生穿制服時，一定要穿白色內衣。然而日本一名經常在網路上分享穿搭技巧的網友則以實驗證實，其實最容易透出白色上衣的內衣顏色竟是白色，徹底推翻所有人的思考模式。

日本推特帳號「momo@新しいSNSファッション誌」19日po出一系列實驗結果，分別以白色、米色、黑色、桃紅色、淡紫色、深藍色、酒紅色、薄荷綠內衣，外搭上白色T恤與白色襯衫測試，沒想到實驗結果卻跌破眾人眼鏡。根據照片可以看到，黑色與桃紅色的內衣意外地不太明顯，反而是大家常穿的白色內衣，最為明顯。

網友總和實驗結果表示，最不容易透出白色上衣的內衣色系為米色，依序往下排列則是粉紫色、粉紅色等色系，再來則是藍色、黑色，最後才是白色。另外，她也提醒大家，除了要避開白色上衣配白色內衣的組合外，雪紡衫比起T恤更容易透出內衣顏色。