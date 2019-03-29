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日本5G網路頻譜可能排除華為　陸外交部盼「信守自由貿易承諾」

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▲中日關係。（圖／路透社）

▲中日關係是否為因5G頻譜分配問題再掀波，引起各界關注。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

日本即將宣布5G網路頻譜分配方案，屆時是否會排除華為和中興的設備，引起外界關注。大陸外交部發言人耿爽在今（29）日的記者會上表示，中方將密切關注日本政府5G網路頻譜的分配結果，希望日方能夠信守對自由貿易的承諾。

大陸外交部今天舉行例行記者會，有記者問及「日本政府近期將正式公佈 5G 網路頻譜分配方案，屆時日本各運營商將決定是否與華為、中興等中國企業合作。請問中方對此有何評論。」對此，大陸外交部發言人在回答媒體提問時，作出上述表示。

▲華為。（圖／CFP）

▲日本5G頻譜擬排除華為。（圖／CFP）

耿爽表示，自日本政府推出採購新規以來，中方已多次向日方表明關切，商務部新聞發言人昨天也再次重申了中方有關立場。他強調，中方一貫主張維護自由貿易，遵守國際規則，反對對正常的企業經營活動進行政治干預，「我們將密切關注日本政府5G網路頻譜的分配結果，希望日方能夠信守對自由貿易的承諾，為中國企業在日本展開互利合作提供一個公平、透明、可預期的營商環境。」

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

▲大陸外交部發言人耿爽。（圖／翻攝自大陸外交部官網）

針對日本5G網路頻譜分配方案問題，大陸商務部新聞發言人高峰28日在例行記者會上表示，「日本公布5G網路頻譜分配方案應公平對待中國企業，我們注意到，華為、中興兩家中國企業在日本展開正常的通訊業務已經受到損害，企業投資和經營環境面臨不確定因素。」

高峰直言，「我們甚至聽到，最近日本政界某些人士以所謂應對中國『網路安全問題』為藉口，聲稱要建立專門機構；我們不希望看到，保護主義在日本這樣支持自由貿易的國家抬頭。」他強調，希望日方信守對自由貿易的承諾，公平公正對待中國企業，切實保障中國企業的正當權益。

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關鍵字：日本,5G,網路,頻譜,華為,中興,自由貿易,日韓要聞

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