嘉義市優秀青年表揚　正妹市議員入圍

▲▼ 嘉義市優秀青年表揚大會。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

慶祝108年青年節，嘉義市政府與救國團於市府一樓中庭舉辦青年節表揚大會，來自嘉義地區如消防、農民、教育、中小企業與志工等各行各業的優秀青年代表、學校的優秀青年們，接受市長黃敏惠表揚。總共表揚嘉義縣市社會優秀青年43位、大專優秀青年5位及中等學校優秀青年69位，合計117位受獎人。正妹市議員黃思婷、樂檸漢堡創辦人陳永中皆入圍，當中嘉義市金豐碩農業科技有限公司創辦人沈朝富先生，大力推銷嘉市農產至外地，更將代表嘉義市參加全國優秀青年表揚。





市長黃敏惠強調，「只要保持正派善良、認真努力，就能看見未來的希望」，感謝救國團用心舉辦本次青年表揚活動，青年是推動社會進步的動力，每個獲獎者都在自已的本業上認真付出且有出色的表現，俗話說：「人能一輩子只為一件事付出是件幸福的事」，希望所有優秀的青年們當起向上、向善力量的領頭羊，帶領身邊所有的青年們，一起讓嘉義變得更加美好，也鼓勵大家努力揮灑青春，在嘉逐夢。





高中組獲獎人郭祐誠自小由姑姑一手帶大，在母體時因吸入胎便，導致出生後僅能在地上爬行，但家人並未因此而放棄希望，積極為他做復健，加上自身的努力，逐漸從爬行到學會站立，甚至能夠跑步，107年參加全國身心障礙國民運動會肢障男子組田徑100公尺T37級 第三名、全國地板滾球運動會南區初賽腦麻組第一名、國際特奧東亞區田徑男生4*100M接力第二名，今年更代表台灣參加2019特奧全球青少年領袖高峰會，諸多傑出的表現，讓人在他的身上充分看見生命的韌性與希望。





嘉義市沈朝富先生創辦的金豐碩農業科技有限公司曾獲頒106-107年牛奶小蕃茄及蕃茄果醋榮獲雲林/嘉義燈會百大伴手禮等殊榮，其專注於本業，將在地農產大力推銷至外地，獲選嘉義地區社會優秀青年代表，並經評選代表嘉義市至台北接受全國表揚。



知名店家樂檸漢堡老闆陳永中，也是本次獲表揚的社會組優秀青年之一，他曾獲頒教育部提供身心障礙學生校外實習及就業愛心楷模廠商，並擔任行政院勞動部勞動力發展署技能檢定中心門市服務職類乙級命題委員，成功創業後，對於社會回饋不遺餘力。



嘉義市議員黃思婷也以社會優秀青年獲表揚，她著重於推動主題觀光，以過年回家好好玩、兒童在家好好玩、暑假城市滑水道、萬人踩街瘋狂萬聖節等創意活動行銷嘉義，吸引外地人潮進入嘉義觀光。