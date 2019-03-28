嘉義市公立及非營利幼兒園　4月開始辦理新生登記

▲▼嘉義市公立及非營利幼兒園4月開始辦理新生登記。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市公立及非營利幼兒園將辦理108學年度新生登記。身心障礙幼兒訂於4月8日及9日二天，一般含優先入園幼兒登記訂於4月19日及20日二天，家長可於當日攜帶戶口名簿正本、影本及相關證明文件到幼兒園進行登記，以登記1所公幼或非營利幼兒園為限，若有重複登記情形，將取消其入園資格。另，嘉大附幼訂於4月12及4月13日登記。

教育處指出，嘉義市持續提升公共化教保服務供應量，108學年度於吳鳳幼兒園增設小班1班、幸福幼兒園增設幼幼班4班、蘭潭附幼增設中班及小班各1班、大同附幼增設中班及大班各1班、林森附幼增設小班1班，合計增設10班，可招收244名幼生；另引頸期盼於北興國中內設置的橡木子非營利幼兒園也將加入108學年度招生行列，希冀提供嘉義市幼生家長普及、優質、平價及近便之教保服務，進而減輕家長負擔。

各園招生簡章將公告於教育處特幼教育科網站(http://case.cy.edu.tw/web/preschool/)或各園網站，凡設籍本市且符合以下年齡之幼生皆可登記，不受學區限制，惟低收入戶子女、中低收入戶子女、身心障礙幼兒、原住民族幼兒及特殊境遇家庭子女不受戶籍地限制：大班5歲(102.9.2~103.9.1)、中班4歲(103.9.2~104.9.1)、小班3歲(104.9.2~105.9.1)、幼幼班2歲(105.9.2~106.9.1)。

此外，為照顧弱勢幼兒，凡屬需要條件的幼兒，如：低收入戶子女、中低收入戶子女、原住民族幼兒、身心障礙幼兒、中度以上身心障礙者子女、特殊境遇家庭子女，均得優先入園。另外家中有多位子女的家庭，符合「多胞胎(含雙胞胎)且年滿3足歲以上幼兒、幼兒家庭育有同胞兄弟姐妹3人(含)以上且年滿3足歲以上之幼兒」條件者，亦得優先入園。如登記人數超出招生人數時，各園將秉持公正、公平、公開原則辦理公開抽籤作業。

公立及非營利幼兒園除配合教育部政策及我國少子女化對策，補助5歲幼兒免學費、經濟弱勢幼兒加額等補助，自107學年度起2歲至4歲幼兒就讀公幼即免繳「學費」，並於平日、寒暑假提供課後留園服務，如符合補助條件者予以補助；另市府提供低收入戶等幼兒教保學費等補助。幼兒家長如有相關問題，可洽詢各公立、非營利幼兒園或教育處特幼教育科(電話：05-2254321分機366)。