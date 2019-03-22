嘉市打擊登革熱　呼籲民眾整理住家環境清除積水容器

▲▼嘉義市打擊登革熱。（圖／嘉義市政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



受暖冬影響，近來不少民眾都感受到蚊子已經提早出現。嘉義市長黃敏惠用心打擊病媒蚊，落實消毒防疫作業，目前東、西區各有一台消毒車，還有一台機動式可配合支援，更特別指示環保局，配合里長通報，在積水處投擲消毒塊，避免登革熱產生，而嘉義市環保局依期程辦理溝渠疏通及消毒工作，清潔隊長謝英鋒呼籲民眾配合整理住家環境，清除積水容器，避免蚊蟲孳生傳播疾病。





謝英鋒表示，環保局每年都會公共區域的消毒防疫作業，由公所轉知里長，今年首次消毒作業已從2月開始陸續進行。近來天氣漸漸變熱，呼籲民眾配合清潔戶內外積水容器，清除孳生源，讓消毒作業能更有效率；也請民眾在噴藥時，先將戶外衣物收入室內，避免藥劑影響身體健康。





環保局表示，每年四月起是登革熱傳播的開始，近來天氣不穩定，降雨後又出現晴朗高溫，最容易產生積水及淤積問題，也造成蚊蟲孳生傳染疾病。環保局每年依照表定日程辦理里溝渠疏通及消毒工作，也鼓勵民眾主動清理居家四周環境，若有大型廢棄物或難以清理之積水容器等需清運可電洽：05-2251775登記免費清運。



環保局指出，防範蚊蟲孳生，不能只靠噴藥。噴藥只能殺死成蚊，而且密集噴藥會讓蚊子產生抗藥性，最有效的方法是阻斷蚊子產卵的途徑。整理住家內外環境，清除積水容器及髒亂點，讓蚊子無處產卵，才是根本解決之道。提醒民眾應定時清除孳生源，避免衍生環境髒亂及孳生病媒蚊，若有污染環境行為者，可依據廢棄物清理法裁處新臺幣1200~6000元罰鍰。



環保局呼籲民眾清除家中不必要的容器瓶罐，花瓶、盆栽要勤加換水外，還要定期刷洗；像車庫帆布與屋簷凹陷處，這些容易積水又不容易發現的地方常被忽略，一定要時常檢查、清理。此外，社區大樓地下室、化糞池、水溝常是蚊子入侵家中最主要的管道，環保局建議社區或大樓管委會應定期清理維護，才能減少蚊蠅孳生，提升社區民眾的居住品質。