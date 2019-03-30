科技化監控！環保局結合GOOGLE MAP　建立露天燃燒熱點

▲▼嘉縣環保局與GOOGLE MAP結合，建立科技化監控，未來將有效改善露天燃燒所造成的汙染。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣環保局彙整3年內1400件露天燃燒案件與google map結合建置座標，架構成露天燃燒污染分布地圖，提供稽查人員現場即時查詢燃燒點的歷史紀錄，掌握是否為常態燃燒點，進而加強宣導與稽查，目前已篩選29個露天燃燒高頻率區塊，透過架設制高點監視器全面監控外，另搭配空拍機及地面查核，全方位改善熱區燃燒現況。

嘉義縣是農業生產大縣，57%的土地屬於農業用地，相對的農業廢棄物燃燒案件比例偏高，近年來環保局透過多項科技稽查，搭配相關單位多元化宣導，並利用衛星火點平台、空拍設備及制高點全時監視器等科技化設備，初步展現千里眼成效，民眾陳情露天燃燒案件已逐年降低。

環保局今年度再透過google map露天燃燒座標點，建構各鄉鎮市露天燃燒污染地圖，搭配地籍查詢土地所有權人，即時判斷是否屬重複燃燒案，作為處分佐證資訊，希望能有效遏阻露天燃燒行為。

環保局長張根穆，露天燃燒除了造成空氣污染，影響健康，經查獲屬實者，依法處新台幣1200元以上罰緩，107年環保局處分案件57件，請民眾切勿露天燃燒，以維護人民的呼吸權。