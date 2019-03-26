列管機車注意！新北市5/1路口監視器拍到任意換排氣管罰3千

▲新北運用科技執法，5月1日起擴大取締噪音車，檢驗合格後再任意變更排氣管直接開罰3千元。（圖／新北市環保局提供）

生活中心／綜合報導

為了市民安寧生活環境，新北市環保局表示，從今年5月1日起，只要列管車輛檢驗合格後，再任意變更排氣管，而且在新北市境內道路上，車牌辨識系統辨識確認確實有變更，不用再經過噪音檢查，將直接依照違反噪音管制法第8條公告事項規定，直接處以新台幣3千元罰鍰。

環保局長劉和然表示，民眾對於車輛不當改裝導致噪音，已經到了無法忍受的地步，改裝車不僅造成噪音污染，也涉及交通與治安問題。為解決改裝車衍生的擾寧問題，新北市106年5月起就依法優先針對晚上10點至翌日上午6點，使用未經主管機關噪音審驗或檢驗合格排氣管之車輛，聯合警方進行夜間攔査。

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▲106年迄今新北市環保局列管建檔的7100輛檢舉通知到檢合格車輛，將成為後續稽查管制對象。（圖／新北市環保局提供）

夜間攔查上路後，車輛噪音陳情案件自105年4萬7千多件，降至107年4千7百多件，成效頗佳。此次擴大管制對象為經檢舉通知到檢合格後再任意變更排氣管車輛，運用科技執法進行稽查取締工作。環保局表示，目前板橋、三重、中和跟新莊等主要道路，已架設固定式車牌辨識稽查，藉由科技執法，無論晴雨晝夜，均能清晰辨識行經車輛之排氣管型式，只要一經確認有任意變更排氣管事實，車主會被處以3千元罰鍰。

新北市環保局統計，106年迄今列管建檔之7100輛檢舉通知到檢合格車輛，列為後續稽查管制對象，以有效維護環境安寧。環保局也提到，取締重點在於「抓吵不抓改」，車主所使用排氣管只要是原廠管或經行政院環境保護署認證實驗室取得噪音檢測合格，即可合法、安心行駛於道路。

▲環保局表示，目前板橋、三重、中和跟新莊等主要道路，都有架設固定式車牌辨識稽查，藉由科技執法，無論晴雨晝夜，都能清楚拍下車牌。（圖／新北市環保局提供）

新北市環保局這次擴大管制噪音車輛目的係肇因排氣管容易拆裝，很多改裝車輛於環保局通知車主進行噪音檢測時，在到驗前先改回原廠管，以求檢驗通過不被處分，通過後又馬上改用未經檢驗的高噪音排氣管，讓不少民眾一直默默地承受因使用中機動車輛噪音造成之妨害生活環境安寧的困擾。

環保局呼籲喜歡炸街的噪音車車主，不能為了追求個人喜好而影響大多數人的生活安寧權益，而且車輛經不當改裝行駛於道路上，除了衍生噪音問題，也會因為引擎轉速不穩加上騎乘習慣不好，提高行車的危險性，請車主儘速改回原本合法的排氣管，避免被處分大傷荷包。