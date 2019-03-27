背著破殼的蝸牛...社子島居民北市府前怒吼：還我居住權

記者陳家祥／台北報導

社子島居民自救會27日發動200多名群眾到市府前抗議，大喊「還我居住權！」，痛批市府破遷居民，質疑問卷訪查太過敷衍、粗糙，不能代表所有社子島居民的意見，呼籲市府若想開發社子島，要真真正正了解居民要的是什麼，而不是說市府要開發居民就要跟在後面。

趕在社子島開發案第二階段環評召開第三次延續會議前，社子島居民到市府前召開記者會抗議，立委何志偉、市議員鍾佩玲、陳慈惠都到場聲援。自救會指出，目前居民已蒐集高達142頁的環評問題，要市府重視這項攸關一萬多人的開發案。

自救會指出，現今開發案造成許多居民的不安，一切都需歸咎於市府從 2016 年的i-Voting起，多次對外宣稱持續與居民溝通、廣納居民意見，然而事實卻是辦了一場場走流程、敷衍了事的說明會、公聽會，不斷地加深居民對於市府的不信任與不諒解。

面對如此龐大且強硬的開發案，自救會認為，生態環境的影響、居民生命財產的迫害、傳統文化該如何延續、相關工程的土方與經費來源等，都沒被充分討論，更未被提出有效的因應措施時，如此粗糙的環評不應通過。

居民陳朝燦表示，社子島居民只是「背著一個破殼的小小蝸牛」，現在市府卻要把他們的殼拔掉。他指出，問卷訪查期間，市府找來聽不懂台語的學生做訪查，結果長輩聽不懂國語，完全雞同鴨講，「這能反映居民心聲嗎？」

陳朝燦強調，社子島居民並非外界所想的一夜致富，也不是來討什麼東西，只是表達訴求，批評市府「開發是真的，安置是假的」。

立委何志偉表示，環評除了做環境衝擊評估之外，重要是住在這裡的「人」，社子島已經高達半個世紀是空間的戒嚴，在這邊的房子你沒有辦法好好住下去，遇到下雨天颱風天就算要修繕還要擔心會被認定是違建。

何志偉說，今天社子島即將走入開發，中央政府要求的是戶戶要安置，但是台灣長期以來這麼多破遷戶、這麼多民眾拉著白布條在路邊哭，是他們自願的嗎？所有已開發國家包含歐洲、日本甚至香港，他們對於拆遷的住戶的安置，最短是99年、最常永恆的安置，有安置就不會有迫遷，有安置就不會有民眾走上街頭流淚，今天這場是居民自發性集結，要求地方政府務必要把案子做好。

▲▼社子島居民抗議。（圖／記者陳家祥攝）