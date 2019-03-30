翁章梁關心打貓果菜　生產合作社鳳梨外銷情形

▲翁章梁關心鳳梨外銷狀況。（圖／嘉義縣政府提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

民雄鄉鳳梨產區的嘉義縣打貓果菜生產合作社，目前每週固定維持3-4個貨櫃外銷到中國大陸，縣長翁章梁29日走訪合作社由農業處長許彰敏陪同，前往打貓果菜合作社了解外銷作業情形，並詢問目前的鳳梨品質及前置作業等相關細節。

翁章梁指出，4-6月的嘉義金鑽鳳梨特別好吃，甜度都達到16度以上，縣府努力拓展外銷，內銷的價格也會相對平穩，希望大家多吃鳳梨，讓農民都能賣個好價錢。

由於目前正值金鑽鳳梨產期，鳳梨特別甜，特別好吃，金鑽鳳梨汁多肉甜，已在大陸市場打出好口碑，打貓果菜生產合作社裝櫃外銷訂單大增，以每箱10公斤計，一個貨櫃可裝600箱以上，這些冷藏貨櫃從廈門下貨後，再運往深圳等地銷售。

翁章梁29日下午理事主席陳憲星和理事陳映延說明目前選果、果品處理、裝套袋和裝箱情形，並感謝縣府努力為農民打拚，才能爭取到外銷的好成績。

陳映延在民雄鄉種植鳳梨已是三代傳承，他生產的鳳梨一路從產地、餐桌到外銷，以一條龍方式打通鳳梨內外銷市場。他指出，29日外銷的金鑽鳳梨屬於甜度較佳的果品，深受中國大陸消費市場喜愛，目前國內市占率超過85%；除了金鑽鳳梨，他栽種的品種多達10幾種，就是為了因應不同市場需求，以及降低氣候因素可能帶來的風險。

翁章梁表示，嘉義的金鑽鳳梨4-6月是盛產期，外銷狀況和價格都相對穩定，對岸的朋友很喜歡吃嘉義出產的鳳梨，近來打貓果菜合作社每週固定有3-4櫃銷往中國大陸，外銷出的去，內銷的數量就不會太多，價格就會穩定下來，請農友放心，縣府、農民和通路商大家一起來合作，一起來努力，多多選購鳳梨，讓農民都能有穩定的收入。