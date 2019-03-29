媽媽忙著切鳳梨女兒忙招呼顧客　竊賊摸走辛苦賣菜錢8千

▲雲林土庫鎮中山路一家菜攤的錢遭一名男子偷走。（圖／記者傅誠攝）

記者傅誠／雲林報導

雲林土庫鎮中山路一家菜攤結束營業算帳時，發現少了8千元，店家一開始以為是把錢包給忘在家，調閱監視器畫面，發現錢是被一名年約50歲的男子偷走，該名男子在攤販洋裝要買東西，挑了價值不到百元的蔬果，徘迴在店攤內，趁顧攤的母女忙著應付客人，順手摸走母親手提包內一疊鈔票。

監視畫面顯示，該名男子先是挑3把青菜、1個鳳梨，總價不到100元，當時攤販桌上沒有百鈔只剩下銅板，顧攤的女兒就到媽媽的手提袋內拿鈔票，男子見到手提袋內有鈔票時，便和顧攤的女兒說先去招呼其他客人，當時母親也忙著在削鳳梨，男子竟趁母女倆都在忙著做生意時，伸手進手提包拿走一疊鈔票裝進自己的口袋，女兒拿著鳳梨返回時，男子還一副若無其事地付錢離開，裝沒事發生。

▲▼男子告訴顧攤的女兒先去招呼其他客人，趁無人注意伸手偷錢。（圖／記者傅誠攝）

女兒把監視畫面及竊賊畫面PO上臉書，並說大家要小心該名男子，「大家千萬要小心，好好保護自己的皮夾和貴重物品，切記錢財不要露白！」網友也紛紛留言表示，「抓到打斷手」、「太可惡了」、「他屁股會爛掉」、「怎麼這樣無良」、「真的太過分了！姨姨妹妹都辛苦幫忙，怎麼那麼沒天良！抓到剁手」。《ETtoday新聞雲》記者到該菜攤販詢問母女當時狀況，母親表示現在都把鈔票放胸口的口袋，並幽默說「如果摸這裡（胸口）我就告他性騷擾」。

▲▼母親說現在都要把錢放在胸口的口袋。（圖／記者傅誠攝）

虎尾警分局土庫分駐所追查監視器，發現竊嫌不是當地人，沒有交通工具，採步行方式，有熱心網友也指說很像一名涉嫌在彰化地區行竊的男子，而警方持續追查釐清中。

▲女兒在臉書上將該名男子的行徑曝光。（圖／記者傅誠攝）

▲女兒表示母親習慣把鈔票放在包包裡。（圖／記者傅誠攝）