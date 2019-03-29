客製化「15min／1800元」佯稱多嫩妹　警破應召站發現他來自泰國



▲朱嫌等人成立的應召站聲稱能找到許多嫩妹，不過警方前往搗破時竟發現泰國籍變性人。（圖／記者柳名耕翻攝）

記者柳名耕／台北報導

北市內湖分局日前獲報，在網路知名論壇有應召站刊登性交易廣告，廣告還聲稱有最多紅牌嫩妹15分鐘性交易只要1800元，警方歷經多日偵辦，終於鎖定該機房位在北投1處民宅內，27日前往搜索，當場逮捕負責人等9名嫌犯以及1名35歲的中國籍應召女。

警方指出，日前接獲民眾檢舉，表示在網路上的捷X論壇上有許多性交易的廣告，經報請士林地檢署指揮，與大安分局、北投分局共組專案小組展開偵辦，終於鎖定機房的IP位置，27日前往北投區1處大樓的14樓攻堅。

當場在機房內逮捕朱姓主嫌（32歲）、合夥人3名以及2男3女的員工共9人，並查扣造槍枝1把、子彈35發、K盤（含殘渣）、應召站帳冊、手機、電腦等贓證物。

▼朱嫌等9人訊後被警方移送至士林地檢署。（圖／記者柳名耕翻攝）



清查後發現該應召集團在網路論壇上刊登裸露的性交易訊息攬客，還客製化多種消費模式「15分鐘1.8K、30分鐘2.3K～2.4K、50分鐘2.9K～3.0K」，讓客人挑選消費時間。

朱嫌甚至還在廣告上表示，只要找得到價格比他便宜的應召女，他還會再降價100元，並聲稱網路上最紅的嫩妹只有他約得到；不過警方根據查扣的資料，鎖定應召女的位置後前往逮人，竟抓到1名泰國籍變性人（22歲）以及中國籍女子（35歲），在訊後移送至移民署專勤隊安置，而朱嫌等9人則是依妨害風化、違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例移送士林地檢署。

▼警方在搜索時還發現有K他命殘渣的K盤以及改造手槍等贓證物。（圖／記者柳名耕翻攝）

