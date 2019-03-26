20億毒品被抄毒梟急調貨　50公斤安毒「飛抵台灣」又被查扣

記者柳名耕／台北報導

日前販毒集團自越南走私1500公斤的K他命、安毒被警方查獲後，導致台灣境內的毒品大缺貨，有跨國毒梟看準商機，緊急從馬來西亞調了51.23公斤的安非他命來台救火，結果才落地又被檢警、海關全部查扣，並逮補3名嫌犯，訊後皆被羈押禁見。

▼警方從2024個LED燈具中撬出密封包裝的安非他命。（圖／記者柳名耕攝）



警方指出，2017年偵辦1起金屬機具夾藏毒品的案件，經後續追查發現幕後操控的是1名長期在中部活動的跨國毒梟，日前發現該名毒梟派人頻繁前往馬來西亞，專案小組研判洽談走私毒品的機率高，就針對相關入境的包裹、貨櫃嚴密驗查。

20日時，1個自馬來西亞空運來台的「LED燈具」貨櫃相當可疑，經海關以X光機掃描，發現貨櫃裡有「有機物」的反應，檢警、海關就開櫃細察，撬開LED燈具後，發現裡面藏有2024包，共51.23公斤的安非他命，市值約6000餘萬。

專案小組不動聲色地向下追查，發現毒品皆是由楊姓男子（43歲）在幕後指揮，先要求弟弟（41歲）去聯繫報關、貨運公司，再找來尤姓男子（65歲）負責收貨，承諾事成後會給予50萬元的報酬，並先給予20萬元作為活動、租屋的經費。

檢警在21日見時機成熟，就前往桃園、台南收網，當場逮捕楊姓等3名嫌犯，不過2名楊姓嫌犯皆否認犯案，表示是替尤姓嫌犯報關聯繫，並不清楚貨櫃裡是毒品；而尤姓嫌犯則表示，他只是聽從楊嫌的指示收貨，也不清楚燈具裡有毒品，3嫌訊後被依違反毒品危害防制條例送辦，訊後皆被羈押禁見，並將持續追查背後指使的跨國毒梟。

▼燈具並非高價、即期的貨物，以空運運輸早已引起檢警懷疑。（圖／記者柳名耕翻攝）



▼警方訊後將3名嫌犯依毒品罪嫌送辦，訊後皆被羈押禁見。（圖／記者柳名耕翻攝）



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