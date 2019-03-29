宴客強碰小姑段考…婆婆要改期　新人怨「我是跟她結婚嗎」引論戰

▲女網友抱怨婆婆為了小姑段考要求更改宴客日期。（圖／示意圖／記者姜國輝攝）

記者葉國吏／綜合報導

補請婚宴的日期撞上先生妹妹的段考，該不該換日期？一位女網友在臉書爆怨公社發文，結果引起網友兩極看法。女網友文中透露，她與老公補辦婚宴，日子請人看好、飯店確定有檔期，婆婆也都說OK了，但是後來婆婆卻以「老公妹妹要段考」為由要求改期，讓女網友發文抱怨說「請問我是要跟她結婚嗎？」

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▲女網友發文透露婆婆要求改婚宴日期，因為小姑要段考。（圖／翻攝爆怨公社，下同）

對此有人認為「小姑段考比兄嫂結婚還重要 我還第一次聽到」、「國中時大哥結婚也剛好考試呀！考完下課回家還是來得及啊」、「段考能當飯吃嗎？」、「死巫婆出現！」、「這理由真瞎」。

不過也有網友認為，如果帖子還沒印、日期還沒通知親友，就順著婆婆的意思改期，「評估各種可行方案，可以改就改，圓融處世和氣生財」、「若還沒通知親朋好友我是覺的OK, 看飯店有其它時間還有空的嗎?婆婆可能想最好大家都能參加,(為了大局著想)」。

也有網友建議「以問老公的妹妹本人是不是單純想感受喜悅啊，如果撞段考不能共襄盛舉很可惜啊，為了小姑換一下日子大家開心，感情可以很美好的，幹嘛把人心想這麼壞？」、「由這篇文可以看到婚宴都還沒有補辦，新娘子對婆家就滿有敵意的，代表婆家可能不帶善意的對待新娘，建議不妨往小姑本身的善意去同理。當然，新郎與新娘都要是全然支持彼此的心意才是最重要的。」