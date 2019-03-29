挑戰綠營主力票倉　吳志揚宣布「為桃園發展為黨出征」

▲吳志揚宣布「為桃園發展、為黨出征」，跨區參選立委，挑戰綠營主力票倉。（圖／吳志揚辦公室提供）



記者楊淑媛／桃園報導

前桃園縣長、不分區立委吳志揚29日宣布，投入素來被稱為綠營票倉的桃園第二選區立委選舉。吳志揚說，數月來，他以新人之姿，起早透晚、一步一腳印的在桃園第三選區的中壢區各里鄰街道拜票，如今接受黨的鼓勵，跨區參選，期中壢鄉親做後盾，大家一起為桃園的整體建設發展而努力。

吳志揚說，前天黨主席吳敦義告訴他，當過縣長的人，希望他能夠配合桃園整體的戰略思考，跨區為黨出征，他對我有信心，一定能在最艱困的選區打出最漂亮的成績，大家一起把2020總統及立委選戰贏回來。

▲吳志揚宣布參選桃園第二選區立委，前立委廖正井全力相挺。▼吳志揚於桃園市黨部宣布跨區參選立委。（圖／吳志揚辦公室提供）

吳敦義主席的說法，對他而言，是這兩天來，也是他從政以來 最煎熬的一次。吳志揚說，這段時間以來，他徒步走遍中壢大街小巷，有鄉親們對他的期待、建議，也有責備，甚至主動帶著他到各鄰里請託拜票，鄉親的熱情，和這段時間他握過的每一雙手，都讓他難以割捨

說到此次，吳志揚起身以深深一鞠躬，感謝中壢鄉親的支持，並強調，中壢事他會一直做，服務處永遠都在。對於將全力投入的第二選區，被國民黨桃園市黨部認知是艱困選區，吳志揚認為，它是桃園「最艱困的發展區」，也是「最有發展潛力區」。

因為，這裡有兩個海港、一個國際空港，有工業區、也有農業，有捷運通過北區大園、也有未來台鐵捷運化在南區楊梅，閩、客、國際人才匯流，人文薈萃，更重要的是，這裡也是他服務過的人情濃厚家鄉，他將加速去推動發展，讓第二選區的大園、觀音、新屋、楊梅四區重返榮耀！

吳志揚今天於國民黨桃園市黨部宣布參選桃園第二選區立委，市黨部主委楊敏盛、黃國園黨部主委于北辰及曾擔任第二選區的前立委廖正井及多位黨籍市議員到場陪同。