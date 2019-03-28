中天電視台遭重罰100萬　林德福：NCC變成髒兮兮

▲國民黨團「蔡政府紅眼症發，法辦韓國瑜、開罰電視台」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院國民黨團28日上午召開「蔡政府紅眼症發，法辦韓國瑜、開罰電視台」記者會，痛批NCC開罰中天電視台100萬元。國民黨立委林德福表示，從最近的九件開罰案中，顯見NCC已經變成「髒兮兮」，成為民進黨政府的打手，黨團書記長吳志揚也質疑NCC主委詹婷怡，是否受到總統蔡英文的背後指示？

吳志揚指出，NCC已經淪為民進黨的第三個「東廠」，第一個東廠是專門打擊異己的促轉會，第二個東廠是打壓公投的中選會，NCC則配合民進黨打擊特定媒體，是破壞言論自由的第三個東廠。吳志揚甚至質疑詹婷怡開罰的背後，是否受到蔡英文的指使？

林德福說，從最近的九件開罰案中，顯見NCC已經變成「髒兮兮」，成為民進黨政府的打手，呼籲民進黨應儘速回到正軌。立委賴士葆也說，民進黨已經從「逢韓必反」進化成「逢韓必打」，蔡英文為了競選總統連任開民主倒車，NCC本應獨立行使職權，現在卻只聽命於皇權蔡英文，將找時間至監察院告詹婷怡瀆職。

立委柯志恩也怒嗆NCC是「住海邊管很大」，現在已經是轉型正義不正義，獨立機關不獨立，副書記長林奕華則說「綠色恐怖已環繞在我們的天空」，民進黨為了維護政權將台灣最驕傲的新聞自由犧牲掉，甚至陸委會也加入政治打手的行列，台灣正陷入民主時代黑暗的一刻。

副書記長童惠珍表示，蔡英文上任後將每年的4月7日定為言論自由日，如今公權力卻介入NCC這個獨立機關，怒嗆「根本是把台灣民眾當白痴」。童惠珍說，現在就是講民進黨好話的才是新聞，講民進黨不好的就是假新聞，她感到相當遺憾。無黨籍立委陳玉珍則認為，民進黨先是審查新聞頻道的播出內容，再來是不是就要決定民眾可以說什麼不可以說什麼？

吳志揚最後強調，綠色恐怖已經全面啟動，唯有讓民進黨下架，人民才有免於恐懼的可能。

▼國民黨團「蔡政府紅眼症發，法辦韓國瑜、開罰電視台」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

