兒少法修法拚三讀　王育敏：送給孩子最棒的兒童節禮物

記者林銘翰／台北報導

《兒童及少年福利與權益保障法》修法力拚兒童節前三讀通過，立法院國民黨團29日上午召開「終結兒虐！保護兒少 一個都不能少」記者會，宣告《兒少法》修正將通過，國民黨立委王育敏欣慰表示，這將是送給所有孩子最棒的兒童節禮物。

社福及衛環委員會召委、國民黨立委徐志榮表示，感謝朝野各黨團的委員們有志一同協助修法，也謝謝衛福部的努力，讓政院版的兒少法在最後一刻也加入協商，能夠趕在兒童節前完成三讀。不過徐志榮也暗酸，政府如果把經濟搞好，兒虐的案件數也會減少，期盼中央政府能為台灣經濟繼續努力。

黨團書記長李彥秀說，預防兒虐案件再次發生，需要從許多面向著手，例如其過去所提出包括「家庭教育」、「高風險家庭管理」、「強化通報機制」、「建立刑罰治療處遇」、「全民監督」等「兒少五防線」。李彥秀表示，三年半前內湖發生小燈泡命案，總統蔡英文當時就說要儘速建立兒童安全網，比較遺憾的是直到上禮拜才看到行政院版本，這次要三讀通過的條文，其實是落實其過去承諾的「建立刑罰治療處遇」，並藉由建立完整的兒少保護鏈，拉住每一個兒童，讓小朋友都能夠健康安全的成長。

立委王育敏指出，此次三讀的條文是建立起兒虐的初級預防機制，透過落實主動關懷、強化照顧監督及聘僱嚴格把關三個面向，來防止虐童憾事再度發生。王育敏說，希望藉由建立初級防禦，並建置勾稽資料庫，加強找出潛在兒虐家庭，減少不斷發生的兒虐案件，補強現行兒保體系漏洞，是給全台灣的孩子在兒童節前夕最好的禮物。

立委陳宜民也說，感謝朝野各界的努力，《兒少法》修法終將完成三讀，但是「徒善不足以為政，徒法不能以自行」，保護兒少絕不能僅靠法律規定，更多的是加強社會鄰里關懷，強調「多一分關懷，就少一次遺憾」。

黨團書記長吳志揚則說，關於保護兒童與防範兒虐事件，國民黨團是最積極也最努力的，在會期一開始就將兒少相關法案列為第一優先，並選出徐志榮擔任衛環委員會的召委，積極召開委員會審查。吳志揚說，希望修法能在兒童節前順利通過，王育敏則認為，這將是送給全部的孩子最棒的兒童節禮物。

▲立法院國民黨團召開「終結兒虐！保護兒少 一個都不能少」記者會。（圖／記者林銘翰攝）

