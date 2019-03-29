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與黃國昌直球對決　「罷昌大將」孫繼正29日宣布參選立委

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▲ 與黃國昌直球對決 「罷昌大將」孫繼正今宣布參選立委。（圖／翻攝自臉書「安定力量」粉專）

▲ 與黃國昌直球對決，「罷昌大將」孫繼正29日宣布參選立委。（圖／翻攝自臉書「安定力量」粉專，下同）

記者郭世賢／新北報導

2017年發動罷免立委黃國昌罷免案一戰成名的「安定力量聯盟」主席孫繼正29日上午在汐止區建成市民活動中心，宣布投入參選新北市第12選區立委選舉。孫繼正說，安定力量從罷昌案走到公投，他希望自己投入選舉撥亂反正，進入國會為人民服務。

孫繼正以「撥亂反正」為參選口號，他表示，從罷昌到推公投、從平民到選立委，他認為台灣許多政黨已遠離人民，所以他本著初心參選，以後進立法院也不會「變壞」。

▲ 與黃國昌直球對決 「罷昌大將」孫繼正今宣布參選立委。（圖／翻攝自臉書「安定力量」粉專）

前國民黨文傳會副主委毛嘉慶，以孫繼正盟友的身份現身記者會，表態力挺孫繼正。毛嘉慶說，他支持孫繼正參選，也希望他所屬的國民黨能深思，真的用「加法」看待屬於民間的力量。

「安定力量聯盟」推動黃國昌是新北第12選區立委，罷免案於2017年12月16日進行投票，選舉總人數為25萬5551人，罷免案過關須有效同意票數達6萬3888票（4分之1門檻），投票率27.75％，4萬8693票同意、2萬1748票不同意，罷免案未通過。

2020新北市第12選區立委選舉，目前有意投入立委選舉的候選人，國民黨有律師簡榮宗、民進黨有前新北市議員沈發惠、安定力量有孫繼正，時代力量黃國昌是否參選，尚未明朗化。

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關鍵字：2020大選,立委初選,孫繼正

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