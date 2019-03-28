參選立委被視「背彈牆」　于北辰嗆國民黨領導：香蕉你個芭樂

▲于北辰（左）為正藍軍，做事果斷，敢言能言。（圖／擷取自于北辰臉書）



記者楊淑媛／桃園報導

宣布參選2020立委選舉的黃國園黨部主委于北辰，28日在臉書以「什麼團結和諧～滾一邊去吧！」為題，發文怒指在區域立委選舉中，被「黨」的領導將他視為「背彈牆」，只要哪個選區「喬」不攏！立即向他這個「背彈牆」開槍！于北辰說，原來服從「黨」的領導，居然落得這般模樣，「香蕉你個芭樂，當我是吃素的嗎？」

于北辰是退役陸軍少將，做事果斷，能言敢言，因黃國園黨部的票源集中又服從性高，泰半藍營市議員或地方民代，對其相當信服。去年1124大選失去政權的國民黨在選戰中創下輝煌戰果後，于北辰獲各方支持者鼓勵，宣布到第一選區（龜山區、蘆竹區和桃園區10個里）參選立委，挑戰民進黨的現任立委鄭運鵬。

▲于北辰是退役陸軍少將，也是黃國園黨部主委，在藍營具影響力。（圖／擷取自于北辰臉書）



于北辰在臉書指出，他在2月23日透過臉書宣達參選立委的消息，至今已逾30日，期間有溫暖打氣、有疼惜勸退，雖然冷暖在心頭，但是他一直深深相信我的上級，必然會「將士用命」打贏這場選戰，於是「奇蹟」發生了?

「嗯？我們疼惜你是個人才，不要在第一選區硬碰硬吧！不如到第二選區拼一下吧！」幾經考慮戰力整合，團結就是力量，一口吞下了這個「轉進」命令！

當他開始勤走第二選區的第5天，居然透過網路新聞得知，因為中壢選區兩強相爭，又是為了保全戰力，勸說「前縣長」轉戰第二選區！

于北辰說，原來他是「背彈牆」，只要哪個選區「喬」不攏！立即向我這個「背彈牆」開槍！才30多天！我已經彈痕累累！而服從「黨」的領導，居然落得這般模樣，「香蕉你個芭樂」～當我是吃素的嗎？

針對于北辰的怒火，桃園市黨部主委楊敏盛表示，明年桃園立委選戰，他的目標是立委6加1席不分區，他肯定于北辰將軍是一位戰將及優秀人才，站在勝選及愛才惜才立場，他極力向黨中央推薦將于北辰列入不分區名單，希望有機會進入立法院一展長才。