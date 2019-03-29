內閣首富！鄭麗君身家破16億　NCC主委存款僅40萬

圖文／鏡週刊



監察院公布最新一期廉政專刊，歷次申報財產傲視所有內閣官員的文化部長鄭麗君申報超過16億元，蟬聯內閣財產王；而NCC（國家通訊傳播委員會）主委詹婷怡申報資料中存款僅40萬餘元，且債務增加400多萬元，堪稱最窮閣員。

鄭麗君與其夫婿沈學榮本次申報的土地、建物、汽車、保單等資料都與前次一樣，這次存款申報1億6664萬6,004元，較前次申報減少1億2千多萬元，而債權高達9億1,957萬9,000元，包括沈投資的居磁工業達4億8,770萬元、慕哲社會企業3億7,600萬元，其餘均為友人創業借款。、事業投資3億5,975萬元，較前次增加4千萬元，股票則有1億935萬元，但均以票面價10元計算。

由於鄭麗君與沈學榮名下的大安區房產購入時5千多萬元，內湖區房產購入時4千多萬元，2者合計價值也約1億元，因此她的財產合計仍超過16億元，若將其名下的友達、可成股票以市價計算，則身家更不止此金額。

而NCC主委詹婷怡堪稱最窮閣員，申報土地1筆、建物2筆、汽車1輛、存款僅40萬6,489元，較前次申報104萬餘元減少60多萬元，其債務申報1,660萬7,682元，較前次申報的1,195萬餘元也增加465萬餘元，而她去年也將原本貸款銀行由合作金庫轉移至國泰世華。她與過去申報一樣申報國片電影版權3部（父後7日、龍飛鳳舞、進擊之路），另有保單8筆及事業投資1,100萬元。

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行政院副祕書長何佩珊申報土地10筆、建物3筆，其中她前年11月以2,818萬元購置台北市北投區行義路新屋，並在去年12月5日以850萬元賣出原北投區石牌路舊屋。她另申報存款250萬元、保單1筆、房貸1,500萬元及事業投資540萬元。

國安局長彭勝竹申報土地4筆、建物4筆、存款1728萬4,086元以及有價證券110萬5,291元。外交部長吳釗燮申報土地3筆、建物3筆、汽車1輛、存款747萬4,439元。國防部長嚴德發申報土地1筆、建物1筆、存款1,086萬9,941元、有價證券183萬2,577元、保單16筆，另背負房貸162萬餘元。



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