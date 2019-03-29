酒駕遇警半路換駕駛 「動作太慢」　身上還被搜出安毒

▲員警在高姓駕駛身上搜出安毒。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮警分局員警27日凌晨執行巡邏勤務時，在花蓮市尚志路段發現一輛形跡可疑自小客車，員警尾隨攔查，開車的高姓男子停車後，立刻從駕駛座往副駕駛座爬，打算與沒喝酒的友人交換位置，但兩人動作還是慢了一步，當場被員警查獲，現場實施酒測，酒測值高達0.71毫克，還在身起出毒品安非他命。

花蓮警分局表示，27日凌晨3時許，豐川派出所四名員警執行轄區防制酒駕及危險駕車勤務，行經花蓮市尚志路附近時，發現一輛自小客車碰上巡邏車突然降低車速，員警直覺對方形跡可疑，於是尾隨到較為明亮路段準備趨前展開攔查。

▲▼髙姓男子酒後駕車被員警查獲，實施酒測發現酒測值高達0.71毫克。





開車的44歲高姓男子，見巡邏車一路尾隨，突然將車輛停靠路旁，員警立即趨前查看，果然發現他正與副駕駛座的友人交換位置，警方於是將兩人請下車，開車的高姓男子渾身酒味，員警實施酒測，酒測值高達零點0.71毫克，隨後又在他身上查獲安非他命毒品一小包。全案警方偵訊後，依刑法公共危險及毒品危害防制條例罪嫌移送花蓮地方檢察署偵辦，並向上追查毒品來源。



花蓮警分局強調，「查緝毒品犯罪」及「防制酒後駕車」都是警方當前工作重點，尤其「治安與交通」更是與一般民眾生活息息相關，落實盤查可疑車輛，進而查獲毒品與酒後駕車行為，對於治安之維護有莫大助益。