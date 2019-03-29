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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

雷皓明／酒駕修法　吹過關才能上路的酒精鎖

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酒駕修正得到朝野共識，確定內容了。簡單來說就是三大重點：「加重處罰（尤其是再犯者）」、「連坐罰」與「酒精鎖」。加重刑罰有它的壞，我也不喜歡，只能說是政府努力解決的一種表現。我比較在意的是「酒精鎖」這個新方式。

酒駕累犯吊銷執照後重考照須裝酒精鎖

據媒體報導，新增的酒精鎖規定是這樣的：「汽車駕駛人因酒駕累犯遭到吊銷執照，完成酒駕防制教育或酒癮治療、重新考領駕照，必須規定加裝酒精鎖，否則不能申請考照；不裝酒精鎖或是開其他沒有裝酒精鎖的車輛，可處6千元以上、1萬2千元以下罰鍰，並當場移置保管該汽車。若由他人代吹解鎖，處罰行為人6千元以上、1萬2千元以下罰鍰。而有關酒精鎖的規格、配置車種、配置期間、管理及其他應遵守事項，由交通部會同內政部訂定。」

簡單來說，「人」的部分限定在「酒駕累犯」，「行為」的部分包含「未加裝酒精鎖、駕駛無酒精鎖車輛、代解鎖」。這樣的修正到底好不好？我們事務所裡就有兩種不同的聲音。

酒精鎖應全面加裝：安全性保證高

累犯之前會有初犯，現行規定酒精鎖只能防止累犯者再犯的那一次，沒辦法防免累犯與初犯。

加重處罰，理論上可能將酒駕的實施率從20％降低到10％，但終究還是會有個基礎比率是難以嚇阻的，而這一部分的人除非肇事致重傷或死亡，否則在吊銷駕照以後還是可以再考。

相比之下，酒精鎖既然是直接影響引擎能否發動，理論上可以將酒駕的實施率降低至0，從解決酒駕的效果上來看，應該是酒精鎖的效用會最高。既然酒駕有「僥倖心理」的特性，何不在強制禁止的部分放入更多的成本？

也許有不少人會覺得全部加裝酒精鎖是在處罰不會酒駕的人，為什麼要不會酒駕的人也要花這筆錢。這一部分可能涉及到法律上「比例原則」的衡量。但好比道路上需要裝設紅綠燈、機車要加裝後照鏡、汽車加裝安全氣囊一樣，酒精鎖不見得是個「處罰」的手段，而是個「阻止違規行為」的手段，為什麼不讓酒精鎖變成一個標準配備，而要當作處罰工具呢？

▼喝酒不開車，開車不喝酒，才能平安歸。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲▼酒駕,酒,酒測,開車。（圖／取自免費圖庫Pexels）

目的上，我們要處理「酒駕」，手段上，讓所有的車加裝酒精鎖，可以減少或杜絕酒駕發生，但面對的問題就是：會不會太超過？例如報紙有提到酒精鎖的初次報價是15萬至20萬元，全部車輛加裝酒精鎖就是讓全民付出一筆錢去阻止酒駕的發生。

既然酒駕的危機大家有目共睹，造成了用路人的不安心、社會的不安寧與人身安全的疑慮，對比之下，代價是15萬至20萬的財產權。這還不是買保險，買保險也不保證車禍不會發生，買酒精鎖，理論上可是能夠完全杜絕酒駕、讓車子發不動的，這個安全性的保證相當高。因此在比例原則的考量上，就算要全民安裝，似乎也是合理且合法。

酒精鎖強制累犯加裝：不該拿大砲打小鳥

酒駕雖然嚴重也可怕，但數據會說話。根據警政署統計，因酒駕而死亡的案件數量其實逐年在下降，而且下降幅度也不少。在民國97年時因酒駕而死亡的人數為500人，但直到106年時因酒駕而死亡的人數已經降至87人。

並不是說87條人命不是命，但酒駕確實有因為政府的努力而有明顯的降幅，而相對於其他運輸事故（衛福部統計106年因運輸事故死亡人數3,242人），酒駕所造成的死亡其實是少的，與其把資源全面投入到酒精鎖或酒駕的相關處理，不如把錢拿去花在其他交通事故的防免或是其他前十大死因，還能救更多的人。

從比例原則來看，全面加裝酒精鎖造成了全民的財產權損失（假設是用自費的），雖然在目的上能夠杜絕酒駕的結果發生，但這個結果根據數據來說，似乎並不是那麼的重要。如此一來，就會變成「拿大砲打小鳥」的情況發生，不符合比例原則。

酒駕的防治要多管齊下，自我監督（處罰）、他人監督（連坐）到強制禁止（酒精鎖），修法讓累犯需要加裝酒精鎖，是最符合現實的作法。而這次酒駕修法在民意的趨勢上作了相當大的處理，不過也不是全部的人都埋單，有些人覺得修法修的好，有些人覺得不夠好，你怎麼看呢？（本文轉載自律師談吉他粉絲頁

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關鍵字：法律,司改人權,雷皓明,酒駕,酒精鎖,大砲打小鳥,比例原則,律師談吉他

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