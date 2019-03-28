快訊／政院修法通過：酒駕撞死人　最重以故意殺人罪判死刑

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者柳名耕攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院28日召開例行院會，會中針對攸關酒駕刑度的《刑法》第185條之3修正草案拍板通過，若酒駕再犯致人死亡或重傷刑責，刑責最高「無期徒刑」；若是酒駕情節重大、故意致人於死則可判處「死刑」。

酒駕議題備受外界關注，28日行政院會為加重再犯酒駕及致人死亡或重傷刑責，法務部及國防部分別擬具「中華民國刑法」第185條之3修正草案及「陸海空軍刑法」第54條修正草案，請核議案。

法務部2月底提出刑法第185條之3，大幅提高酒駕刑度，酒駕致人於死從原本的3至10年提高為5至12年、致重傷從1至7年提高為3至10年；酒駕累犯，法務部修法版本新增酒駕再犯致人於死等同殺人罪，最重可判10年以上有期徒刑、無期徒刑或死刑；再犯致人於重傷可判5年至12年。據了解，此版本中「最重死刑」引發疑慮，因此經政院審查後，調整為最重可判無期徒刑。

行政院新聞稿指出，曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪，5年內再犯酒駕而致人死亡者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑。另外增訂第4項宣示條文內容，酒後駕車而生他人死亡或重傷之結果時，倘行為人於酒駕時就他人死亡或重傷之結果有刑法第13條所定故意主觀犯意，本即得依各該罪名論處，爰增訂第4項條文予以宣示