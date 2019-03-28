蘇貞昌：不必累犯！酒駕致死隱含惡意「可處死刑」

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

行政院28日召開例行院會，會中針對攸關酒駕刑度的《刑法》第185條之3修正草案拍板通過，若酒駕再犯致人死亡或重傷刑責，刑責最高「無期徒刑」；若是酒駕情節重大、故意致人於死則可判處「死刑」。

行政院新聞稿指出，曾犯本條或陸海空軍刑法第54條之罪，5年內再犯酒駕而致人死亡者，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處5年以上12年以下有期徒刑。另外增訂第4項宣示條文內容，酒後駕車而生他人死亡或重傷之結果時，倘行為人於酒駕時就他人死亡或重傷之結果有刑法第13條所定故意主觀犯意，本即得依各該罪名論處，爰增訂第4項條文予以宣示。

行政院長蘇貞昌指出，酒駕者不但破壞了交通秩序，而是讓多少人傷心、家庭破碎，「所以除了加強教育各方面外，我們提高相關行政罰、刑罰都有其必要，並且參考國外審判程序適用，對於酒駕致死，不必到累犯，只要有不確定故意、隱含的惡意都以殺人罪論處，刑法第271條是處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑」。

蘇貞昌表示，法條具在，政院請司法院法官在量刑時，也能符合社會期待與國人的要求，「我們希望國人能夠快快樂樂出門、平平安安回家，所以我們很期待各方一起來努力，讓每個人都能免於酒駕危害的恐懼與損害」。