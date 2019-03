蘋果發布新iPhone廣告　幽默呈現隱私重要性

科技中心/綜合報導

美國蘋果公司在今(15)日發布了一部有關「隱私」的新影片,在該影片中,蘋果以幽默的方式呈現該公司對於隱私的重視。

在這段短短只有45秒的影片中,蘋果以「Privacy matters(隱私很重要)」開頭,緊接著華面進入你我日常生活中會出現的各種情況,像是在餐廳內討論事情,有服務人員靠近,會停止討論、開會時會將百葉窗和大門關起來,抑或是兩個男人在公共廁所上廁所,會刻意拉開距離,不會使用比鄰的小便斗。

▼影片中有許多日常生活片段。(圖/翻攝YouTube)

在這部影片的最後,蘋果提出一個小結論,「If privacy matters in your life.It should matter to the phone your life is on.」(如果隱私在你的生活中很重要,那麼他對你的手機也很重要。),最後更以「Privacy.That's iPhone.」和蘋果造型的鎖頭做結尾。

▼「Privacy.That's iPhone.」。(圖/翻攝YouTube)

蘋果在今年1月的CES消費電子展場附近就有掛起大幅廣告來宣傳該公司的隱私能力,上頭寫著「What happens on your iPhone, stays on your iPhone.」(讓iPhone上發生的事就留在你的iPhone上吧。)



▲2019 CES蘋果在場館外的廣告標語。(圖/翻攝Twitter)

其實蘋果重視隱私早已不是新聞,執行長庫克(Tim Cook)就曾公開譴責科技業應該要更注重隱私,蘋果也一直將隱私作為自己的宣傳重點,該公司認為隱私是一項基本人權,該公司也認為他們可以在不監控用戶數據的情況下,提供具有競爭力的功能,藉此與Google、Facebook等公司做出區隔。

有報導分析,蘋果之所以會如此重視隱私,同時批評Google、Facebook等公司的隱私政策,主要是因為當前蘋果主要還是靠硬體營利,縱使未來硬體盈利能力下降,必須要靠服務來撐場,蘋果仍能靠著先前的好口碑繼續發展。