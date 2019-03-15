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蘋果發布新iPhone廣告　幽默呈現隱私重要性

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科技中心／綜合報導

美國蘋果公司在今（15）日發布了一部有關「隱私」的新影片，在該影片中，蘋果以幽默的方式呈現該公司對於隱私的重視

在這段短短只有45秒的影片中，蘋果以「Privacy matters（隱私很重要）」開頭，緊接著華面進入你我日常生活中會出現的各種情況，像是在餐廳內討論事情，有服務人員靠近，會停止討論、開會時會將百葉窗和大門關起來，抑或是兩個男人在公共廁所上廁所，會刻意拉開距離，不會使用比鄰的小便斗。

▼影片中有許多日常生活片段。（圖／翻攝YouTube）

▲▼蘋果新隱私廣告。（圖／翻攝YouTube）

在這部影片的最後，蘋果提出一個小結論，「If privacy matters in your life.It should matter to the phone your life is on.」（如果隱私在你的生活中很重要，那麼他對你的手機也很重要。），最後更以「Privacy.That's iPhone.」和蘋果造型的鎖頭做結尾。

▼「Privacy.That's iPhone.」。（圖／翻攝YouTube）

▲▼蘋果新隱私廣告。（圖／翻攝YouTube）

蘋果在今年1月的CES消費電子展場附近就有掛起大幅廣告來宣傳該公司的隱私能力，上頭寫著「What happens on your iPhone, stays on your iPhone.」（讓iPhone上發生的事就留在你的iPhone上吧。）

▲2019 CES蘋果在場館外的廣告標語。（圖／翻攝Twitter）

▲2019 CES蘋果在場館外的廣告標語。（圖／翻攝Twitter）

其實蘋果重視隱私早已不是新聞，執行長庫克（Tim Cook）就曾公開譴責科技業應該要更注重隱私，蘋果也一直將隱私作為自己的宣傳重點，該公司認為隱私是一項基本人權，該公司也認為他們可以在不監控用戶數據的情況下，提供具有競爭力的功能，藉此與Google、Facebook等公司做出區隔。

有報導分析，蘋果之所以會如此重視隱私，同時批評Google、Facebook等公司的隱私政策，主要是因為當前蘋果主要還是靠硬體營利，縱使未來硬體盈利能力下降，必須要靠服務來撐場，蘋果仍能靠著先前的好口碑繼續發展。

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關鍵字：蘋果,隱私,iPhone,CES,廣告,影片,庫克,Google,Facebook

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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