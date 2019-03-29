砲轟吳敦義「徵召」韓國瑜　王金平：先證明他絕對當選

▲王金平。（圖／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

國民黨內日前傳出擬以「徵召」、「特邀」方式，讓高雄市長韓國瑜參選2020，引發其他參選人不滿，黨主席吳敦義則回應，「徵召式初選」是最沒有爭議的事。對此，表態參選2020的前立法院長王金平29日表示，每個人都會說自己最合理也不奇怪，「他尊重但不接受」，並認為黨若要徵召他人參選，就必須「證明被徵召的人絕對當選」。

針對備受爭議的「徵召式初選」，吳敦義日前受訪時表示，「已經選擇他們最沒有理由反彈的東西」，因此未與朱立倫、王金平等有意角逐者進行商量，而若有人不方便主動來參加初選，由黨進行「特邀」或「徵召」來鼓勵參加初選，「這是最沒有爭議的事情」，所有人一起參加初選機制，完全在公平立場上。

談及國民黨總統初選制度一變再變，王金平在臉書發文表示，每個人都會說自己最合理也不奇怪，我還是尊重，但「尊重不是接受」，既然尊重了就一定會參選到底，關關難過關關過，他有自信能一直闖關到明年1月11日。

至於吳敦義說會徵召或特邀韓國瑜，王金平表示，國民黨初選如果要徵召，就要證明被徵召人的意願，「證明他絕對當選」，也要證明被徵召的一定不會當選。而國民黨如今出現特邀制度，王金平表示他跟前主席洪秀柱談過，洪秀柱則幽默回應「哪一隻妖？」