女友必看！　網揭男生聚會到底在幹嘛？

▲男子聚會的話題包羅萬象，其實女生也只是很納悶，到底男生們聚在一起都在聊些什麼？（圖／取自免費圖庫）

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男子聚會的話題包羅萬象，其實女生也只是很納悶，到底男生們聚在一起都在聊些什麼？是什麼髒髒的話題嗎？還是在講我壞話？DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，帶女生們來看看，男生們聚會到底都在幹嘛？

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第5名：愛情的墳墓嫑嫑

人人都追求愛情，但一旦進去到愛情的墳墓裡，有時候又覺得好像可以出來一下，跟哥兒們聚聚，吐吐墳墓生活裡的苦水，看看聚會裡那些單身的哥兒們，有一種「即使水深火熱好像也蠻幸福的啦」的感覺油然而生，聚會結束後回到愛情墳墓裡，又可以撐一陣子了

第4名：課金這種事要低調

有時候男生對婚姻生活有一些規劃，或是對孩子的教育、未來有想法，但是跟老婆女友聊可能聊到最後會變吵架，更不用想有結論了，所以有些時候會約哥兒們出來聊聊，用男生的邏輯和思考來討論這些事，也算是一種....逃避。

第3名：終於可以好好罵政府

女生對社稷政治的事總是有點不以為然，平時跟她們提也總是碰個灰頭土臉，和一群男生們湊在一起，就能大聊特聊一些正經的話題，比如說大罵政府、政黨、國家等等等，真的有建設性也好，純粹舒壓也罷，總之，沒有女生板著一張臉在那邊碎念！

第2名：職場如戰場

男人在職場上打拚，也是會累的！女森下班會跟幾個好同事去喝酒抱怨，男生們也是偶爾要暢所欲言一下，嘴一下辦公室的蠢人、虧一下主管沾沾自喜的鳥決策、或是加薪不成功、遲到扣錢、年終獎金被砍，都是值得好好靠腰一場的職場鳥事啊！

第1名：偷說女友老婆的壞話

男森們聚會最最最最重要的事，莫過於避開老婆、女友的視線和耳朵，在只有自己人的場所，用盡吃奶的力氣用力抱怨老婆、女友的各種事蹟，這大概是地球上最舒壓的一件事吧！也只有在哥兒們層層保護的聚會下，才可以這樣放飛自我的講。

▲DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，帶女生們來看看，男生們聚會到底都在幹嘛？（圖／網路溫度計）